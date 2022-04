Serie B: la Virtus Padova in trasferta contro la Ferraroni Cremona

Squadra in casa

Squadra in casa Padova

La Virtus Padova, dopo la sconfitta nel recupero contro Jesolo, vuole tornare alla vittoria. Non sarà semplice per i ragazzi di De Nicolao che faranno visita alla Ferraroni Juvi Cremona.

Cremona è seconda in classifica a solo due lunghezze di distanza dalla capolista Cividale. 42 punti frutto di 21 vittorie e 3 sconfitte, questo il cammino fino ad ora per i lombardi che arrivano da una serie di 8 vittorie consecutive.

Per Padova sarà una sfida complicata sia per l'avversario che per la situazione di classifica. La Virtus infatti, è a 4 punti dai play-off, ma anche a 4 punti dai play-out. Una vittoria a Cremona può sia alimentare i sogni di post season che mettersi a riparo dal rischio play-out.

Appuntamento domenica 3 aprile, palla a due alle 17.00.