La Fila San Martino di Lupari batte a domicilio la Limonta Costa Masnaga

Seconda amichevole della stagione per la Fila Lupe Basket di San Martino in Lupari, che nello scrimmage sul campo della Limonta Basket Costa Masnaga mette nelle gambe altri 40 minuti di gioco. Dopo quella con la Allianz Geas di Sesto San Giovanni arriva un'altra prova molto positiva per le ragazze di coach Serventi, peraltro prive di Pastrello messa a riposo a scopo precauzionale.

Il match è terminato con la vittoria delle Lupe, 73 e 63 ma va ricordato che in questi scrimmage estivi si gioca con il meccanismo dell'azzeramento del punteggio al termine di ogni quarto. I parziali sono in ogni caso tutti a favore delle giallonere venete, 15-24 il primo quarto, 26-17 il secondo, 9-14 il terzo e 13-18 il quarto. Da registrare le ottime prove di Mitchell, Kelley e Milazzo che terminano la gara in doppia cifra rispettivamente con 17, 13 e 10 punti.

Da segnalare infine che è stata annullata l’amichevole in programma mercoledì 15 settembre contro la E-Work Faenza Basket Project Girls per la rinuncia del club ospite. Le Lupe, dopo la domenica di riposo, torneranno a lavorare in palestra da lunedì 13 in vista della sfida, in programma sabato 18 settembre contro la A.D. Pallacanestro Femminile Broni 93 presso il palazzetto del club della Provincia di Pavia. Di seguito il tabellino



Limonta Basket Costa Masnaga-Fila Lupe Basket San Martino in Lupari 63-73 (Parziali: 15-24; 26-17; 9-14;13-18)

Limonta Basket Costa Masnaga: M. Villa 9, Vaughn 19, Jackson 9, Allievi 1, Balossi, Jablonowski 9, Osazuwa 7, E. Villa 2, Toffali 2, Caloro, Spreafico 5

Fila Lupe Basket San Martino in Lupari: Fontana 2, Milazzo 10, Mitchell 17, Kelley 13, Filippi 8, Guarise 6, Antonello 3, Ianezic 3, Mini, Frigo, Russo 9, Arado 2.