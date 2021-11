Fila San Martino di Lupari, arriva il derby veneto contro la capolista Famila Schio

Il fine settimana di Techfind Serie A1 di basket femminile propone uno scontro che è ormai un classico, il derby veneto tra Famila Wuber Schio e Fila San Martino di Lupari. Domenica alle 18 sarà il Palaromare di Schio a ospitare la sfida tra le formazioni dei coach Dikaioulakos e Serventi, che vedrà le Lupe cercare l'impresa contro l'attuale capolista imbattuta della massima serie.



Sette partite e sette vittorie in campionato per le scledensi, che a settembre si sono aggiudicate anche la Supercoppa prendendosi la rivincita in finale su Venezia, che pochi mesi prima aveva soffiato loro lo Scudetto.

Una squadra apparentemente senza punti deboli, che finora ha alternato quattro straniere, le riconfermate Gruda e Mestdagh, la lettone Laksa e la lunga americana Collier, e che proprio in settimana ha aggiunto al proprio scacchiere un altro pezzo da novanta come Diamond DeShields, tornata dopo l'esperienza di un paio d'anni fa.

Di primissimo livello ovviamente il gruppo di italiane, che conta anche le ex giallonere Keys e Dotto, e che rispetto a un anno fa ha aggiunto Costanza Verona dal Geas. Memorabili i precedenti tra le due formazioni tra cui la combattuta semifinale Scudetto del 2019.

San Martino di Lupari e Schio negli ultimi otto anni si sono affrontate 20 volte fra stagione regolare, playoff e Coppa Italia: 16-4 il conto a favore del Famila, con le Lupe capaci comunque di vincere due volte sul parquet Orange. L'ultimo confronto ci sarebbe dovuto essere nei quarti degli scorsi playoff, saltato però a causa delle positività al Covid-19 riscontrate nel team giallonero. La sfida andrà in onda in diretta streaming sul portale web della Lega Basket Femminile: www.lbftv.it.

A presentare il match ci pensa con una intervista al canale Youtube delle Lupe la quasi 18enne playmaker Irene Guarise. Di seguito le sue parole.