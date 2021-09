Parte la Serie A1, Fila subito in campo contro Bologna: le scelte di Coach Serventi

Con la sfida alla Virtus Bologna nell'Opening Day del PalaEinaudi di Moncalieri inizia l'avventura in Serie A1 della Fila San Martino in Lupari

A quattro mesi esatti dalla finale Scudetto che ha visto la Umana Reyer Venezia interrompere la "dittatura" del Famila Schio, la Techfind Serie A1 di basket femminile è pronta a ripartire.

Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre Moncalieri ospita il 19° Opening Day, che torna dopo la pausa del 2020 dovuta alla pandemia da coronavirus Covid-19. Sono addirittura sei i mesi che le Lupe di San Martino di Lupari, non giocano un match di campionato. Per loro ultima gara a fine marzo 2021 a causa dei contagi che hanno precluso la partecipazione ai play off.

Oggi le giallonere si presentano al via della nuova stagione con tante novità, ma con intatta la voglia di stupire. A partire dalla difficile, ma affascinante, sfida con la Virtus Segafredo Bologna, in programma venerdì 1 ottobre alle 19.30 al PalaEinaudi.

La Fila guidata da quest'anno da coach Lorenzo Serventi, uno dei tanti ex della sfida, si presenta al via con un roster in buona parte rinnovato. La continuità è rappresentata dalla neo capitano Marcella Filippi e dalle tante giovani del vivaio. Nel match di esordio il coach di San Martino di Lupari deve fare a meno di Amanda Kantzy, il cui ingaggio è sfumato all'ultimo a causa di un infortunio.

La Virtus Bologna, dal canto suo, deve concedere alla avversarie le assenze di Cinili, Zandalasini, Ciavarella e della statunitensi Hines-Allen e Turner ancora impegnate in WNBA.

Quanto ai precedenti tra le due squadre, considerando che la Virtus femminile nasce solo nel 2019, sono davvero pochi. Tre per l'esattezza, due giocati a San Martino di Lupari ed uno a Bologna. Il fattore campo è sempre stato rispettato ma stavolta si gioca in campo neutro. E ne vedremo di belle.