Fila San Martino, Lorenzo Serventi miglior allenatore della Serie A1 2020-21. Giuriati: "Noi prendiamo solo i migliori"

A meno di dieci giorni dalla partenza ufficiale del campionato di Serie A1 femminile, l'opening day è in programma a Moncalieri nel weekend a cavallo tra il 1 ed il 3 ottobre, arriva un importante notizia in casa Fila San Martino di Lupari. Il nuovo coach della Lupe, Lorenzo Serventi, è stato insignito dalla Lega Basket Femminile dell'Oscar come il miglior allenatore della Serie A1 2020-2021.

Una soddisfazione importante per il neo coach giallonero, che nell'ultimo campionato, quello per il quale è stato premiato, era alla guida della Virtus Segafredo Bologna femminile. Una stagione nella quale le bolognesi sono state in grado, sotto la sua attenta guida, di raggiungere la semifinale sia in campionato che in Coppa Italia.

"Sono molto contento, ovviamente un riconoscimento di questo genere va condiviso con la squadra - commenta a caldo coach Serventi, che con il riconoscimento odierno bissa il successo conquistato agli Oscar del 2013, quando allenava Umbertide - È un premio che fa grande piacere ricevere. Allenare per me è una mission, è un bene condiviso con squadra, staff e società. E anche se l'entusiasmo è sempre quello di un ragazzino, riconoscimenti del genere mi danno energia e motivazioni in più da investire nel presente, nelle squadre che alleno".

La cerimonia di premiazione degli Oscar della LBF 2021 si terrà sabato 2 ottobre alle ore 21 nel Palazzo dello Sport di Moncalieri. Ventiquattro ore prima, venerdì 1 ottobre, alle 19.30, le Lupe faranno il loro esordio nella Techfind Serie A1 2021-22, affrontando proprio la Virtus Segafredo Bologna.

"Sicuramente dal punto di vista emotivo sarà un weekend particolare - sottolinea Serventi - Ma l'emotività è sempre con me, è una cosa bella. Quando la si prova vuol dire che ancora fai le cose con grande amore. A prescindere da tutto, sarà un fine settimana bello e sarò contento di viverlo".

Grande felicità in casa Lupe per il premio al tecnico e soprattutto per la scelta fatta. "Noi prendiamo solo i migliori! - ha detto scherzando, ma non troppo, il numero uno giallonero Vittorio Giuriati - Battute a parte, che Lorenzo Serventi fosse bravo non l'ho scoperto certo io. Anzi, non pensavo neanche che saremmo riusciti a portarlo a San Martino di Lupari, vista la stagione che aveva fatto in una piazza importante come Bologna. Sono contento e orgoglioso di averlo con noi, e molto felice per lui. Penso che questo riconoscimento sia assolutamente meritato per la competenza e l'abnegazione che mette ogni giorno in palestra, l'ha dimostrato una volta di più coi fatti nello scorso campionato".