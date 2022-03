Presentata a San Martino di Lupari la Techfind Coppa Italia di Serie A1: da giovedì il via alla IFP Cup

Si è svolta oggi, lunedì 21 marzo, presso gli uffici del palasport di via Leonardo da Vinci a San Martino di Lupari, la conferenza stampa di presentazione della Techfind Coppa Italia di Serie A1 – IFP Cup. L’evento andrà in scena proprio al PalaLupe da giovedì 24 a domenica 27 marzo, e vedrà protagoniste sul parquet le migliori otto squadre del basket femminile italiano (qui le indicazioni per i biglietti).

Ospiti di questa presentazione erano Roberto De Zotti, Vicepresidente Vicario della Lega Basket Femminile, Flavio Camporese, Presidente del Comitato Provinciale FIP Padova, e Alberto Gobbo, titolare di IFP Europe che dà il nome al trofeo. Insieme a loro, a fare gli onori di casa c’era Vittorio Giuriati, Presidente Lupebasket.

Nel corso della conferenza stampa sono stati ricordati anche gli eventi collaterali legati alla manifestazione. Mercoledì alle 18.30 il PalaLupe ospiterà l’incontro dal titolo “Donne e Leadership”, una tavola rotonda a ingresso libero con protagoniste alcune eccellenze al femminile del mondo imprenditoriale e sportivo, presentata da Mary Sbrissa. Venerdì alle 11 presso l’acrostruttura adiacente al palazzetto si terrà invece l’incontro dal titolo “Società e associazioni sportive dilettantistiche: ieri, oggi e domani, con uno sguardo sulla riforma dello sport“.