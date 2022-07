Antenore Energia, Francesco Ihedioha è il primo colpo della Virtus Padova

Inizia a prendere sempre più forma il nuovo roster dell’Antenore Energia Virtus Padova. Il primo acquisto della squadra padovana è italonigeriano Francesco Ike Ihedioha, proveniente da Bergamo dove ha disputato l’ultima stagione portando gli orobici fino alla semifinale playoff per l’A2 persa con Cividale.

Ihedioha è un’ala forte classe ‘86 di 197 centimetri, originario di Cremona: un giocatore di alto profilo per la categoria che nella sua carriera ha disputato diversi campionati di A2 con le maglie di Chieti, Jesi, Piacenza, Legnano e Latina tra le altre e nell’ultimo campionato di B con Bergamo è stato grande protagonista con una media di 11.6 punti a partita.

"La motivazione principale che mi ha spinto a sposare il progetto Virtus Padova è stata il fatto che coach Riccardo De Nicolao mi ha cercato con molta insistenza e mi ha trasmesso tutta la fiducia che ripone in me - spiega Ihedioha -. In più ho valutato la serietà della società e il progetto ambizioso che mi è stato proposto. Un po’ ha influito infine anche la grande partita che la stagione scorsa Virtus ha fatto contro Bergamo a Rubano: ho visto una squadra già strutturata e con del potenziale importante che mi ha incuriosito. A livello tecnico il coach mi ha proposto di tornare maggiormente al ruolo di 4 che è quello mio più naturale e che nell’ultima stagione ho svolto meno, ma sono un giocatore che si mette a disposizione e si adatta volentieri. Io vengo a Padova per dare una buona mano alla squadra per raggiungere gli obiettivi, sicuramente posso portare la mia esperienza, la mia energia e la mia voglia di vincere. In questi giorni mi sono sentito con Michele Ferrari: mi ha dato il benvenuto e scherzando mi ha detto che era felice del mio arrivo perché così non era più l’unico nel roster più vecchio del coach. Scherzi a parte io e lui dimostreremo che nonostante l’età possiamo ancora fare molto bene e credo che a livello di reparto sia con lui che con Lusvarghi ci possiamo integrare senza problemi."