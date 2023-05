Playin Serie B: L’Antenore risponde con carattere e vince gara 2

Gara 2 dei Play In con Monfalcone è della Virtus che impatta la serie e si appresta ora a due trasferte importanti in terra friulana (venerdì gara 3 e domenica gara 4). La squadra di Coach De Nicolao nella prima metà di partita (35-35) mantiene in equilibrio il punteggio grazie alle prestazioni di Ferrari e De Nicolao, nonostante gli ospiti riescano a far valere la loro fisicità sotto le plance. Dopo la pausa lunga i neroverdi alzano l’intensità difensiva e in attacco riescono a concretizzare l’allungo decisivo a cavallo tra terzo e quarto quarto con un lungo break costruito da tutta la squadra che gioca un bel basket e trova in Ferrari, De Nicolao, Marangon e soprattutto Cecchinato (21 punti) i migliori finalizzatori. Una bella prova di tutto il collettivo neroverde che ha risposto sul campo riportando subito in parità la serie.

Aprono la sfida Medizza da sotto canestro e Leonardo Marangon da oltre l’arco per i neroverdi. De Nicolao e Ferrari alzano subito l’intensità e portano al comando i neroverdi (9-6). Giacomo Cecchinato supera l’arcigna difesa ospite in penetrazione, dopo il canestro di Prandin, e grazie ai liberi di Lusvarghi e alla bomba di Cecchinato l’Antenore va avanti di otto (16-8). Monfalcone accorcia a meno quattro ma è ancora Marangon da oltre l’arco a colpire a metà quarto (19-12). Michele Ferrari segna da sotto a rimbalzo d’attacco ma Rezzano e Medizza riportano i friulani a meno uno (21-20) a un minuto dalla fine del quarto. Nell’ultimo giro di lancette Monfalcone mette la testa avanti e il primo quarto si chiude 21-22.

Francesco Paolin in lunetta con tre liberi su quattro rimette avanti l’Antenore (24-22) che difende bene e con Ihedioha va a più quattro lasciando Monfalcone a zero punti segnati per oltre tre minuti prima che Prandin sblocchi l’attacco dei suoi. È ancora Prandin, da oltre l’arco, a dare punti e portare avanti di uno i friulani che con Rezzano volano subito a più quattro (26-30). Ora sono i neroverdi a faticare in attacco: Osellieri in lunetta trova due punti che sono ossigeno, ma Medizza fa sentire la sua fisicità mettendone altri due. Michele Ferrari lotta nel pitturato e va a canestro a rimbalzo d’attacco ma l’Antenore, pur difendendo bene per più azioni, non riesce a ristabilire la parità con Monfalcone che ne approfitta e va a più cinque (30-35) a 1’ 16’’ dall’intervallo. Francesco De Nicolao con una bomba pesantissima sblocca i neroverdi che, ancora grazie a un canestro del play numero 10, impattano all’intervallo a quota 35.

Michele Ferrari dalla lunetta accorcia a meno uno dopo la tripla di Cestaro con Leonardo Marangon che trova poi quattro punti da sotto volando a rimbalzo per due volte ma l’Antenore resta sotto (41-42). Rezzano colpisce ancora da tre punti ma Ferrari risponde da sotto canestro. Francesco De Nicolao prova a prendere in mano la squadra: il play piazza la bomba del sorpasso, recuperando poi subito palla a metà campo e servendo Ihedioha che elude la difesa e appoggia il più tre (48-45). Il coro Virtus si alza forte nella tana con Ferrari e Cecchinato a concretizzare in attacco. È ancora Giacomo Cecchinato a far esplodere il PalaRubano con la bomba del nuovo più otto a due minuti dalla terza sirena (55-47). Coronica ridà ossigeno ai friulani che restano sotto a fine quarto con l’arcobaleno di Cecchinato che disegna la parabola perfetta del 57-49.

Il quarto quarto si apre nel migliore dei modi per la Virtus con un caldissimo Giacomo Cecchinato che infila subito la tripla del massimo vantaggio (60-49) dopo 40’’. Per oltre due minuti le squadre non trovano più il canestro. Ci pensa ancora Giacomo Cecchinato da oltre l’arco a sbloccare il punteggio (63-49) a 6’ 30’’ dalla fine. Medizza in lunetta fa 1/2, ma la penetrazione di De Nicolao e l’inchiodata di Marangon in contropiede su recupero difensivo di Cecchinato riscrive il massimo vantaggio (67-50). Dopo il timeout di Coach Praticò, Rezzano prova a rianimare i suoi con una tripla importante. Cecchinato in lunetta con tre liberi a bersaglio (uno per tecnico alla panchina) allarga il divario e Gara 2 è virtualmente chiusa quando a 3’ dalla fine con i neroverdi ancora avanti di diciassette lunghezze. La Virtus può infatti comodamente gestire i minuti finali con spazio anche per i giovani Bedin e Padovani e la tripla di Riccardo Venier fissa il punteggio finale sul 75-58.

La voce del Coach

“Oggi abbiamo messo in campo la prestazione necessaria per riequilibrare subito la serie giocando di squadra e puntando su quelle che sono le nostre migliori qualità, con la giusta intensità su entrambi i lati del campo, e riuscendo a far valere le individualità dei singoli. – ha commentato a fine partita il Coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – Ora la testa va alla trasferta di Monfalcone dove dovremo subito replicare la prova di stasera.”.

Antenore Energia Virtus Padova - Pontoni Monfalcone 75-56 (21-22, 14-13, 22-14, 18-7)

Antenore Energia Virtus Padova: Giacomo Cecchinato 21 (3/7, 4/15), Michele Ferrari 14 (6/14, 0/0), Francesco De nicolao 12 (3/7, 2/2), Leonardo Marangon 12 (3/6, 2/3), Francesco ikechukwu Ihedioha 6 (3/7, 0/0), Francesco Paolin 3 (0/2, 0/3), Riccardo Venier 3 (0/0, 1/1), Marco Lusvarghi 2 (0/1, 0/0), Federico Osellieri 2 (0/2, 0/0), Federico Schiavon 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 13 - Rimbalzi: 42 16 + 26 (Michele Ferrari 12) - Assist: 7 (Francesco De nicolao 4)

Pontoni Monfalcone: Massimo Rezzano 15 (1/3, 4/5), Devil Medizza 12 (5/7, 0/0), Roberto Prandin 11 (4/9, 1/3), Andrea Cestaro 5 (1/3, 1/3), Armin Mazic 4 (2/4, 0/3), Andrea Coronica 4 (2/3, 0/2), Nicolo' Soncin 2 (1/4, 0/0), Giovanni Bellato 2 (1/2, 0/1), Giulio Maiola 1 (0/2, 0/1), Filippo Arrighini 0 (0/2, 0/0), Stefano Marson 0 (0/0, 0/0), Marco Bacchin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 10 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Devil Medizza 11) - Assist: 8 (Armin Mazic 4)