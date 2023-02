Serie B: La Virtus Padova lotta ma non basta, la Gemini Mestre porta a casa la vittoria

Nonostante la sconfitta finale (83-75), la squadra di Coach De Nicolao gioca con carattere nel match contro Mestre, conducendo a lungo nel punteggio grazie alle prestazioni di Ihedioha e di un Marangon in forma smagliante. I neroverdi lottano per tutti i 40’ di gioco, mostrando belle giocate e un buon ritmo in attacco sprecando tuttavia qualche buona occasione e non riuscendo così a trovare l’allungo decisivo. Al termine di una bella partita la spunta Mestre che, negli ultimi minuti del quarto quarto, prende il comando nel punteggio e resiste agli ultimi tentativi di recupero dell’Antenore.

Mestre apre la sfida al PalaVega con la tripla di Caversazio a cui risponde subito il gioco da tre punti di Francesco Ihedioha ben servito da De Nicolao. L’avvio di gara è davvero scoppiettante con gli attacchi delle due squadre che si rispondono azione dopo azione. Mestre prova a scappare subito (18-11) ma i neroverdi riescono a rimanere a contatto con Cecchinato e la prestazione sotto canestro di un subito convincente Ihedioha. Sul finire del quarto è la coppia Osellieri-Marangon a riportare la Virtus sotto nel punteggio con il play padovano che produce i punti e i due recuperi che danno energia all’attacco dei neroverdi che chiudono sotto di sei al 10’ (25-19).

L’Antenore rientra convinta sul parquet e trova subito il break aperto da Cecchinato e chiuso dalla tripla di Marangon che scrive il meno due (29-27). I padroni di casa, in una partita che vive di fiammate da una parte e dall’altra, sfruttando anche la difesa a zona, tornano a più sei prima della tripla da 9 metri di Cecchinato che da il via al parziale neroverde firmato da Francesco De Nicolao e dalle giocate di Paolin, la cui bomba scrive il primo vantaggio Virtus della serata (36-37). Mestre prova a tornare di nuovo avanti, ma, negli ultimi minuti prima della pausa lunga, la bomba di Ihedioha e l’incisività di un positivo Marangon fissano il punteggio sul più due Antenore all’intervallo (44-46).

In avvio di ripresa Padova non sfrutta subito gli errori della squadra di casa. Dopo due giri di lancette difficili per entrambe le formazioni, gli attacchi riescono a sbloccarsi. Padova prova a costruire le basi per tentare l’allungo con i canestri di De Nicolao e i quattro punti in fila di Leonardo Marangon, la cui schiacciata in contropiede su assist di Cecchinato, manda avanti di sette i neroverdi (49-56). Mestre riesce a rifarsi subito sotto nel punteggio impattando a quota 58 prima del tap-in allo scadere di Ihedioha per il 58-60 di fine terzo quarto.

Gli ultimi 10’ di gioco si aprono con il canestro di Osellieri e quello di Marangon nel traffico che riporta a sette le lunghezze di vantaggio per l’Antenore (58-65). Con due triple consecutive i mestrini si rifanno subito sotto, ma è ancora un infermabile Leonardo Marangon che mantiene al comando i neroverdi con la tripla e un bell’assist per Francesco De Nicolao che appoggia per il 66-70 di metà quarto. I padroni di casa con Caversazio e Bortolin riescono a trovare il break che riporta in vantaggio la squadra di Coach Ciocca (71-70). La Virtus nonostante alcune buone giocate di Marangon, non riesce più a riprendere il controllo nel punteggio mentre Mestre trova i punti che chiudono i conti con i canestri degli ex Bocconcelli e Pellicano per l’83-75 finale.

La voce del Coach

“Siamo riusciti a fare una prestazione importante, in trasferta contro un’avversaria di livello. – ha commentato a fine partita il coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – Nei momenti chiave del match abbiamo forse sprecato qualche occasione che ci avrebbe permesso di arrivare nel finale con un maggior vantaggio nel punteggio, potendo così puntare alla vittoria. Ora ripartiamo da quando di buono vista stasera, cercando di replicarlo e di migliorare costantemente come singoli e come gruppo".

Gemini Mestre - Antenore Energia Virtus Padova 83-75 (25-19, 19-27, 14-14, 25-15)

Gemini Mestre: Matias Bortolin 21 (8/11, 1/2), Edoardo Caversazio 17 (4/6, 2/3), Alberto Conti 16 (5/10, 0/1), Tommaso Rossi 9 (2/3, 1/4), Fabio Sebastianelli 7 (2/2, 0/0), Manuel Di meco 4 (2/3, 0/1), Andrea Mazzucchelli 3 (1/4, 0/1), Nicolo' Pellicano 3 (0/2, 1/1), Pietro Bocconcelli 3 (0/0, 1/3), Elia Zinato 0 (0/0, 0/0), Pietro Sequani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 23 - Rimbalzi: 24 7 + 17 (Matias Bortolin 8) - Assist: 22 (Edoardo Caversazio 7)

Antenore Energia Virtus Padova: Leonardo Marangon 20 (6/7, 2/3), Francesco ikechukwu Ihedioha 14 (5/6, 1/1), Giacomo Cecchinato 12 (4/5, 1/4), Francesco De nicolao 10 (4/6, 0/3), Francesco Paolin 9 (2/5, 1/2), Michele Ferrari 5 (1/8, 0/0), Federico Osellieri 4 (2/2, 0/0), Marco Lusvarghi 1 (0/3, 0/0), Federico Schiavon 0 (0/1, 0/3), Riccardo Venier 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 28 8 + 20 (Leonardo Marangon, Michele Ferrari 6) - Assist: 12 (Francesco De nicolao 4)