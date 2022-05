Lupebasket Street Art: un bando per riqualificare 7 cabine E-Distribuzione a San Martino di Lupari

Da sempre la Società Lupebasket è attenta al sociale, e rivolge le proprie attenzioni e risorse non solo al rettangolo di gioco, ma anche a iniziative volte a valorizzare il territorio di San Martino di Lupari. Va letta in questo senso l’istituzione del progetto “Lupebasket – Street Art“, che prevede un bando rivolto agli street artists, per la riqualificazione di 7 cabine E-Distribuzione nel Comune di San Martino di Lupari.

L’obiettivo è selezionare, tramite un’apposita commissione, delle proposte per realizzare opere murali che promuovano la pallacanestro femminile giallonera, attraverso uno stile che rappresenti la tenacia e lo spirito battagliero che da sempre hanno contraddistinto le squadre delle Lupe, dalle bambine di sei anni fino alle prime squadre senior.

Il periodo di realizzazione degli interventi avrà inizio in autunno, mentre le candidature (nel bando tutte le modalità di partecipazione e i dettagli delle cabine) andranno presentate via mail, all’indirizzo minibasket@lupebasket.com, entro il 30 giugno 2022. Se pensi di avere i requisiti e le qualità per partecipare, e vuoi dare il tuo contributo per San Martino di Lupari, non esitare: aspettiamo la tua candidatura!