Serie B: Virtus Padova sconfitta a Monfalcone, finisce la rincorsa ai playoff

Finisce qui la rincorsa ad un posto playoff della Virtus Padova. La squadra di coach Riccardo De Nicolao perde infatti a Monfalcone al termine di una gara combattuta in cui i neroverdi hanno cominciato male ma hanno sfiorato la rimonta nel finale, e dopo la salvezza conquistata lo scorso turno devono dire addio alle residue speranze playoff.

Monfalcone approccia molto meglio al match portandosi sul 15-7 a metà del primo quarto. I padroni di casa sono chirurgici in attacco e concedono molto poco ad una Virtus non ancora entrata in partita: il primo quarto si chiude 21-10. Nel secondo periodo Monfalcone va a toccare anche il +14 prima che l’Antenore Energia entri finalmente in gara con le due triple di Francesco De Nicolao che portano il risultato sul 26-18. Padova si sblocca ed inizia a costruire migliori azioni di gioco ritrovando anche il -7. Monfalcone però si riassesta e chiude sul +12 (43-31) il primo tempo.

Ad inizio ripresa i friulani toccano anche il +16. La reazione padovana arriva con i punti di De Nicolao e di un Cecchinato che sale in cattedra. Le difese iniziano a lavorare meglio degli attacchi e la partita diventa più tattica: Virtus trova il -9 ma non riesce a fare uno step in più per riavvicinarsi ai padroni di casa. Il terzo quarto si chiude sul 56-47. L’ultimo round inizia con la squadra di De Nicolao che si porta sul -6 e prova a dare il via alla rimonta. Bacchin per i padroni di casa mette però la firma sul nuovo +10, ma la Virtus adesso è viva ed ha un Cecchinato con l’argento vivo addosso: due bombe di fila per il classe 2001 e un canestro di Ferrari portano l’Antenore Energia sul -1. Monfalcone è brava a restare lucida e trova la risposta con i punti pesantissimi di Mazic che nel finale è una sentenza. I padroni di casa riescono a rimettere un margine e nei secondi finali respingono l’ultimo assalto della Virtus chiudendo il match sul 75-69. Negli ultimi secondi sfortunato infortunio per Michele Ferrari, mentre Mvp per l’Antenore Energia è Giacomo Cecchinato con 25 punti.

Pontoni Monfalcone - Antenore Energia Virtus Padova 75-69 (21-10, 22-21, 13-16, 19-22)

Pontoni Monfalcone: Massimo Rezzano 14 (3/8, 2/6), Devil Medizza 12 (5/6, 0/0), Marco Bacchin 9 (3/4, 1/2), Armin Mazic 9 (1/1, 1/5), Riccardo Azzano 8 (2/3, 0/1), Roberto Prandin 7 (1/3, 1/1), Alessandro Naoni 7 (2/5, 0/1), Andrea Coronica 7 (3/3, 0/0), Giovanni Bellato 2 (1/1, 0/0), Alessandro Scutiero 0 (0/1, 0/4), Davide Rosati 0 (0/0, 0/0), Samuel Sackey 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 27 - Rimbalzi: 38 7 + 31 (Devil Medizza, Andrea Coronica 8) - Assist: 17 (Marco Bacchin 5)

Antenore Energia Virtus Padova: Giacomo Cecchinato 25 (7/12, 2/6), Francesco De nicolao 17 (5/11, 2/4), Michele Ferrari 12 (4/8, 1/1), Marco Lusvarghi 9 (4/8, 0/0), Leonardo Marangon 3 (1/3, 0/0), Pietro Bocconcelli 2 (1/3, 0/4), Giorgio Calvi 1 (0/0, 0/0), Nicolo' Pellicano 0 (0/3, 0/1), Andrea Albertini 0 (0/0, 0/3), Federico Schiavon 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 10 / 19 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Marco Lusvarghi 10) - Assist: 7 (Michele Ferrari 3)