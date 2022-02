Serie B: La Virtus Padova torna alla vittoria, battuta Bernareggio

Dopo la sconfitta contro San Vendemiano, la Virtus Padova torna alla vittoria davanti al proprio pubblico battendo la Lissone Interni Bernareggio.

Partita sempre in controllo per i ragazzi di De Nicolao, che sin dalla palla a due prendono le redini del match e lo portano a casa senza patemi. Una buona prestazione soprattutto in attacco per Padova che porta a casa due punti importanti per l'obiettivo play-off.

Antenore Energia Virtus Padova - Lissone Interni Bernareggio 81-68 (25-20, 19-15, 16-12, 21-21)

Antenore Energia Virtus Padova: Michele Ferrari 18 (8/10, 0/1), Francesco De nicolao 13 (5/9, 0/2), Pietro Bocconcelli 11 (3/7, 1/5), Nicolo' Pellicano 10 (2/4, 1/2), Marco Lusvarghi 8 (2/8, 0/0), Giacomo Cecchinato 7 (2/9, 1/3), Isacco Lovisotto 7 (3/3, 0/2), Leonardo Marangon 4 (2/2, 0/0), Federico Schiavon 3 (0/0, 1/1), Giorgio Calvi 0 (0/2, 0/1), Pietro Zanetti 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 23 - Rimbalzi: 40 16 + 24 (Marco Lusvarghi 11) - Assist: 16 (Francesco De nicolao 11)

Lissone Interni Bernareggio: Gian paolo Almansi 20 (4/9, 4/6), Carlo Cappelletti 16 (3/6, 2/2), Patrick Gatti 11 (1/4, 3/6), Daniele Quartieri 10 (1/2, 2/8), Manuel Di meco 4 (1/4, 0/2), Tommaso Lanzi 3 (1/1, 0/0), Abba adam Adamu 2 (0/1, 0/1), Massimo Giorgetti 2 (1/2, 0/0), Flavio Pirola 0 (0/1, 0/0), Andrea Marra 0 (0/1, 0/0), Diaw Issa 0 (0/0, 0/0), Tommaso Ingrosso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Manuel Di meco 7) - Assist: 10 (Daniele Quartieri 5)