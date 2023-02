Serie B: Brutta sconfitta per il Petrarca Padova che si fa rimontare dal +20 da Capo d'Orlando

Squadra in casa

Squadra in casa Petrarca Padova

Nella 19ª giornata del Campionato di Serie B Old Wild West, girone B, all’Infodrive Arena il Petrarca Padova cade contro la Capo d'Orlando dopo aver toccato anche il +20.

La squadra di Coach Robustelli parte molto male e gioca un pessimo primo tempo, soprattutto dal punto di vista dell'intensità difensiva, permettendo ad una combattiva Unione Basket Padova, nonostante le assenze importanti, di prendere il largo e chiudere la prima frazione sul punteggio di 33 a 47, dopo avere toccato anche il +20.

All'inizio del terzo quarto la musica cambia e l'Orlandina Basket torna sul parquet con un atteggiamento completamente diverso: le maglie in difesa si stringono e cresce la precisione in attacco. A 10 minuti dal termine dell'incontro il punteggio è in perfetta parità e l'Infodrive riesce a mantenere l'inerzia dalla propria parte, allungando nella prima metà del quarto periodo e amministrando il vantaggio nel corso degli ultimi 5 minuti dell'incontro. La gara si chiude con il punteggio di 80-71 e il pubblico di casa può regalarsi la quinta esultanza consecutiva tra le mura amiche.

Infodrive Capo d'Orlando - UBP Petrarca Padova 80-71 (17-23, 16-24, 23-9, 24-15)

Infodrive Capo d'Orlando: Simone Vecerina 17 (4/9, 2/3), Patrick Baldassarre 17 (5/6, 2/5), Ricards Klanskis 15 (5/9, 0/0), Marco Passera 10 (2/3, 2/4), Thomas Binelli 6 (2/2, 0/7), Alberto Triassi 3 (0/0, 1/3), Matteo Lagana 0 (0/2, 0/0), Giuseppe Cuffaro 0 (0/1, 0/1), Andrea Collovì 0 (0/0, 0/0), Samuele Telesca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 42 12 + 30 (Ricards Klanskis 12) - Assist: 12 (Simone Vecerina, Marco Passera 4)

UBP Petrarca Padova: Alessio Bolpin 16 (4/6, 2/6), Corrado Bianconi 15 (3/5, 1/5), Enrico Stavla 11 (4/8, 0/5), Ivan Morgillo 10 (4/7, 0/4), Matteo Coppo 8 (1/3, 2/6), Marco Borsetto 8 (3/3, 0/1), Dario ludovico Maran 3 (1/2, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Corrado Bianconi 12) - Assist: 12 (Alessio Bolpin 4)