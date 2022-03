Serie B: Padova lotta ma non basta. La Virtus si arrende alla capolista Cividale

Squadra in casa

Squadra in casa Padova

Niente da fare per l’Antenore Energia Virtus. Troppo forte la capolista Gesteco Cividale che a Rubano si impone 65-84 dopo tre quarti in cui la Virtus è riuscita a rimanere in partita nonostante le basse percentuali al tiro, ma nell’ultimo periodo i friulani hanno dato l’accelerata finale che ha chiuso il match.

Sotto gli occhi del sindaco di Padova Sergio Giordani e dell’assessore allo sport Diego Bonavina la Virtus parte con un po’ di difficoltà contro un avversario quotato che fa pesare la sua superiorità tecnica. 6-15 è il primo exit poll, e nonostante una buona resistenza neroverde il primo periodo si chiude 16-24. Per Cividale brillano le stelle Laudoni, Chiera e Rota mentre per la Virtus in giornata sono il solito Ferrari e il giovane Marangon che ancora una volta conferma il suo enorme potenziale. La partita rimane ad alto voltaggio con la Virtus che lotta su ogni palla: una magia di Marangon vale il -4 sul 26-30 dopo che Cividale aveva messo a bersaglio la sesta tripla di serata. I friulani infatti appena accelerano fanno male ai padovani e volano sul 31-46 all’intervallo lungo.

Gesteco Cividale che tiene in mano il controllo delle operazioni anche nella ripresa. L’Antenore Energia si riporta sul -9 con Marangon ma Miani risponde con un gioco da tre che respinge il tentativo di assalto virtussino. Si arriva a fine terzo periodo sul 49-61 con la Virtus ancora a secco nei tiri dal perimetro e con basse percentuali ai liberi. Nel periodo finale Cividale chiude anticipatamente i giochi scollinando i 20 punti di vantaggio, Virtus prova a rendere il passivo meno pesante ma la Gesteco giustifica il suo ruolino di marcia che da inizio stagione l’ha vista perdere solo due partite e concede poco nulla ai ragazzi di coach De Nicolao. Il match si chiude sul 65-84: nel tabellino top scorer padovano è Michele Ferrari con 16 punti, seguito da Marangon con 11. Per Cividale 17 punti di Chiera, 14 di Rota e 13 di Laudoni.

Antenore Energia Virtus Padova - Gesteco Cividale 65-84 (16-24, 15-22, 18-15, 16-23)

Antenore Energia Virtus Padova: Michele Ferrari 16 (7/9, 0/0), Leonardo Marangon 11 (5/7, 0/2), Francesco De nicolao 8 (4/8, 0/1), Marco Lusvarghi 8 (4/4, 0/0), Pietro Bocconcelli 6 (3/9, 0/2), Giacomo Cecchinato 6 (1/5, 1/3), Nicolo' Pellicano 4 (1/5, 0/0), Isacco Lovisotto 3 (0/1, 0/1), Giorgio Calvi 3 (0/1, 1/1), Federico Schiavon 0 (0/1, 0/1), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 - Rimbalzi: 28 6 + 22 (Marco Lusvarghi 8) - Assist: 10 (Francesco De nicolao 3)

Gesteco Cividale: Adrian Chiera 17 (5/7, 1/5), Eugenio Rota 14 (0/1, 4/8), Stefano Laudoni 13 (3/4, 2/4), Gabriele Miani 11 (5/6, 0/3), Alessandro Cassese 11 (1/1, 2/2), Leonardo Battistini 9 (3/3, 1/2), Alessandro Paesano 9 (4/8, 0/1), Daniel Ohenhen 0 (0/2, 0/0), Matteo Frassineti 0 (0/1, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Stefano Laudoni 8) - Assist: 16 (Adrian Chiera, Stefano Laudoni 4)