Serie B: La Virtus Padova sconfitta in casa dalla Pallacanestro Crema

Dopo due quarti a bassa intensità, l’Antenore Energia si trova a metà del terzo parziale sotto di oltre venti lunghezze. Nonostante una buona rimonta che porta fino al meno sei, nel finale di partita è costretta a cedere il passo a Crema che torna a casa con la seconda vittoria stagionale e due punti in più in classifica.

Partenza convinta degli ospiti che scendono in campo schierandosi a zona e trovando buoni scarichi in attacco. L’Antenore risponde a tono con IKE Ihedioha che ristabilisce l’equilibrio nel punteggio a metà della prima frazione.

Sul finire del quarto, nonostante qualche buona iniziativa di Paolin, Crema si porta avanti di sette lunghezze sfruttando le palle perse neroverdi e la supremazia a rimbalzo.

I ragazzi di Coach De Nicolao alzano la pressione e accorciano subito grazie al canestro da sotto di Marco Lusvarghi e alla tripla del capitano Fede Schiavon (17-20). La squadra lombarda resta comunque avanti nel punteggio procurandosi seconde e terze occasioni riuscendo a capitalizzare al massimo i rimbalzi d’attacco. Con l’ingresso in campo di Federico Osellieri l’Antenore prova a spingere in attacco trovando qualche buona giocata di Leonardo Marangon. Punteggio basso all’intervallo con gli ospiti che allungano, chiudendo avanti di nove a metà gara (25-34).

Al rientro in campo la Virtus continua a faticare, senza mai trovare il giusto ritmo in attacco. Crema segna un primo importante allungo con Fazioli e la tripla di Mascherpa per il +16 (27-43). Francesco Paolin tiene a galla i neroverdi con sei punti in fila ma dall’altra parte Fazioli risponde subito con la tripla che segna il nuovo massimo vantaggio ospite che arriva fino ventidue lunghezze.

Le due triple in rapida successione di Ihedioha – Schiavon, e il 2+1 di Ferro Ferrari provano a riaccendere l’attacco. La bomba del meno dieci di Giacomo Cecchinato fa esplodere il palazzetto di Rubano, pronto a ruggire per l’ultimo quarto che inizia con la Virtus a meno nove (50-59).

Gli ultimi 10’ si aprono con un’Antenore grintosa e decisa a colmare subito il gap nel punteggio: sospinta dalle realizzazioni dei veterani Schiavon, De Nicolao e Ferrari accorcia fino al meno sei (56-62), ma è proprio nel momento migliore dei neroverdi che Crema allunga nuovamente portandosi avanti di undici punti a tre minuti dal termine.

Il canestro in contropiede di Ferrari ben imbeccato da Francesco De Nicolao è l’ultimo tentativo di rimonta prima che Crema, dalla linea del tiro libero, ritrovi il vantaggio in doppia cifra che garantisce il margine di sicurezza per la vittoria finale con il punteggio di 67 a 82.

“Oggi non siamo scesi in campo e la reazione del terzo quarto non ci può bastare. – ha commentato a fine partita il coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – Non possiamo permetterci di finire così sotto nel punteggio quando poi recuperare diventa difficile. Dobbiamo responsabilizzarci in questo momento e trovare il modo di uscire da questa fase. Siamo arrabbiati e delusi per la nostra prestazione, ora dobbiamo subito rimboccarci le maniche e cambiare ritmo per dare qualcosa in più a partire negli allenamenti”.

ANTENORE ENERGIA 67 – LOGIMAN 82

ANTENORE ENERGIA VIRTUS PADOVA

Paolin 12 (5/8 ; 0/4); Schiavon 11 (2/3; 2/7); Ferrari 11 (5/11 ; 0/1); Marangon 9 (3/8 ; 1/4); Cecchinato 7 (1/3 ; 1/6); Ihedioha 7 (2/3 ; 1/5); De Nicolao 6 (1/4 ; 0/1); Lusvarghi 4 (2/3); Osellieri (0/2); Fiore; Bedin n.e.; Ciadini n.e.

LOGIMAN PALLACANESTRO CREMA

Fazioli 20 (3/7 ; 3/8); Crespi 15 (6/9); Esposito 15 (3/4 ; 2/3); Mascherpa 14 (3/5 ; 1/3); Wiltshire 10 (4/7 ; 0/1); Stepanovic 4 (2/4 ; 0/5); Ziviani 4 (2/2 ; 0/1); Ballati (0/1); Ivanaj n.e.; Guerini n.e.; Carinelli n.e.; Lazukic n.e.