Serie B: L’Antenore Energia espugna Monfalcone, prima vittoria stagionale con finale al cardiopalma

L’Antenore Energia Virtus Padova si impone di misura a Monfalcone e porta a casa la prima vittoria stagionale e i due punti che sbloccano la classifica al termine di una gara che ha visto la squadra di Coach De Nicolao dominare il primo quarto, venire ripresa nel secondo e rischiare di far scappare la partita nel terzo. Decisivi gli ultimi dieci minuti in cui i neroverdi, sospinti da un Ferrari in versione monstre, ritrovano il vantaggio che riescono ad amministrare nel concitato finale di partita che termina con il più due per la Virtus (78-80) che può finalmente sorridere.

Inizio di gara con buon ritmo per entrambe le squadre sebbene imprecise al tiro. Il quintetto neroverde si affida alle giocate di Paolin ben assistito da Francesco De Nicolao che fanno registrare, insieme ai canestri di Ferrari e Marangon, il primo tentativo di allungo (10-16) a tre minuti dal termine della prima frazione. Le due triple di Paolin e i sette punti in fila di Ferrari (con una tripla) consegnano all’Antenore il vantaggio in doppia cifra nel primo parziale (13-26).

Al rientro in campo la difesa di Coach De Nicolao stringe le maglie facendo faticare Monfalcone e riuscendo a mantenere il vantaggio accumulato. Dopo che la bomba di capitan Schiavon aveva portato a quindici le lunghezze di vantaggio, i padroni di casa trovano ossigeno da oltre l’arco: con tre canestri pesanti e un parziale di 10-0 rientrano a meno cinque. Monfalcone sfrutta il bonus falli raggiunto da Padova e dalla linea del tiro libero chiude all’intervallo sotto di soli quattro punti (38-42).

Dopo la pausa lunga esce bene Monfalcone che con Prandin firma il mini-parziale di 5-0 che porta subito a meno uno la squadra di Coach Praticò prima che la tripla di Rezzano consegni il vantaggio i padroni di casa, costringendo al timeout l’Antenore. Ferrari prova a tenere a galla i neroverdi ma la Pontoni trova prima Mazic e poi con due bombe consecutive di Cestaro (una con fallo) il massimo vantaggio che regge fino al termine del quarto (62-54).

Gli ultimi 10’ si aprono con una Virtus molto aggressiva in difesa: i punti di Ferrari e la palla recuperata con canestro in contropiede di Osellieri (autore di un’ottima prova) la squadra di De Nicolao rientra a meno quattro. A stretto giro con due bombe di IKE Ihedioha, il vantaggio ritorna neroverde (62-64). La gara è in totale equilibrio e vive di momenti. Padova allunga di sette lunghezze con il parziale firmato da Ferrari, Cecchinato e un più che positivo Ihedioha prima che Monfalcone recuperi fino al meno uno (74-75).

L’ultimo minuto è al cardiopalma: un indomabile Ferrari tiene avanti la Virtus, Prandin e Rezzano riportano a meno uno Monfalcone ricorrendo poi al fallo sistematico su Paolin che fa uno su due (78-80). L’ultimo attacco dei padroni di casa si infrange sul ferro e sulla sirena i neroverdi possono festeggiare la prima vittoria stagionale.

La voce del Coach

“Siamo ovviamente molto soddisfatti per questa vittoria. Era la carica di cui avevamo bisogno, ed era fondamentale per cambiare rotta rispetto alle prime prove di questa stagione. – ha commentato a caldo il coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – Abbiamo lavorato molto nei giorni scorsi per preparare questa sfida ed alla fine siamo riusciti ad espugnare un campo non facile. Si è finalmente visto un bel lavoro di squadra e un collettivo coeso che ha visto ciascuno dare il proprio contributo. Ed alla fine la più grande soddisfazione è aver visto il team coralmente festeggiare a fine gara. Benissimo così, ora si guarda avanti con l’obiettivo di continuare su questa strada già a partire dagli allenamenti dei prossimi giorni. Convinti e consapevoli delle nostre capacità, con in mente gli obiettivi che si siamo prefissati”.

Pontoni Monfalcone: Roberto Prandin 21 (6/12, 2/2), Armin Mazic 14 (2/3, 3/7), Andrea Cestaro 11 (0/2, 3/5), Massimo Rezzano 10 (1/5, 2/4), Marco Bacchin 9 (2/6, 0/1), Devil Medizza 6 (3/7, 0/0), Giovanni Bellato 4 (0/0, 0/0), Andrea Coronica 3 (1/2, 0/0), Giacomo Furin 0 (0/0, 0/0), Stefano Marson 0 (0/0, 0/0), Davide Paiano 0 (0/0, 0/0), Nicolo' Soncin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Devil Medizza 14) - Assist: 14 (Devil Medizza 4)

Antenore Energia Virtus Padova: Michele Ferrari 25 (9/14, 1/1), Francesco Paolin 18 (4/10, 2/2), Francesco ikechukwu Ihedioha 10 (2/4, 2/5), Francesco De nicolao 6 (2/6, 0/3), Giacomo Cecchinato 6 (0/3, 2/4), Leonardo Marangon 6 (2/3, 0/1), Marco Lusvarghi 4 (1/5, 0/0), Federico Schiavon 3 (0/0, 1/2), Federico Osellieri 2 (1/1, 0/0), Francesco Ciadini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 28 8 + 20 (Francesco ikechukwu Ihedioha 8) - Assist: 13 (Francesco De nicolao 5)