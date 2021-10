Basket, domani la Virtus Padova impegnata a San Vendemiano

Dopo la sconfitta casalinga contro Vicenza, per la Virtus Padova c'è subito la possibilità di riscattarsi alla ricerca della prima vittoria stagionale. I ragazzi di De Nicolao, domani alle 20.30, affrontano la Rucker Belcorvo San Vendemiano.

Altra sfida tra due squadre venete. Al PalaSaccon, la Virtus dovrà reagire dopo la sconfitta interna contro Vicenza. Padroni di casa che arrivano dalla vittoria sofferta contro Monfalcone che sicuramente ha dato la giusta spinta per affrontare questo derby. Sarà dunque una sfida difficile per i padovani chiamati a rialzarsi dopo un inzio di stagione amaro che li vede ancora a zero in classifica.

Appuntamento al PalaSaccon, palla a due alle 20.30