Basket serie B, Virtus Padova - Civitus Allianz Vicenza 70 a 77

Secondo k.o consecutivo in campionato per la Virtus Padova. Questo però fa sicuramente più male, visto che arriva a domicilio contro i cugini della Civitus Allianz Vicenza.

Padroni di casa che hanno inseguito per tutto il match. Nnonostante, non sia mai riuscita a dare la spallata definitiva, Vicenza è sempre stata in controllo della sfida riuscendo a tenere soprattutto in difesa. In casa Padova, tanta fatica a trovare la via del canestro e nel riuscire a contenere gli attacchi ospiti. C'è ancora tanto da lavorare per coach De Nicolao per dare una sterzata a quest'inizo di stagione.

Antenore Energia Virtus Padova - Civitus Allianz Vicenza 70-77 (17-22, 15-13, 16-21, 22-21)

Antenore Energia Virtus Padova: Francesco De nicolao 15 (6/9, 1/3), Michele Ferrari 12 (6/9, 0/2), Marco Lusvarghi 12 (4/10, 0/0), Pietro Bocconcelli 8 (3/7, 0/1), Federico Schiavon 8 (1/2, 2/5), Carlo Balducci 6 (1/2, 1/3), Isacco Lovisotto 5 (1/1, 1/3), Leonardo Marangon 2 (1/4, 0/1), Giacomo Cecchinato 2 (1/2, 0/0), Nicolo' Pellicano 0 (0/0, 0/1), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0), Pietro Zanetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 8 - Rimbalzi: 32 9 + 23 (Marco Lusvarghi 8) - Assist: 12 (Francesco De nicolao, Federico Schiavon 3)

Civitus Allianz Vicenza: Andrea Mazzucchelli 19 (2/5, 3/6), Raphael Chiti 17 (4/6, 3/4), Nicola Bastone 12 (1/4, 1/3), Alessandro Cecchetti 10 (3/8, 0/0), Fabio Sebastianelli 9 (3/3, 0/3), Fabrizio Piccone 6 (3/4, 0/0), Marcello Piccoli 4 (2/5, 0/2), Piergiacomo Rigon 0 (0/1, 0/0), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Andrea Petracca 0 (0/0, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 25 - Rimbalzi: 36 8 + 28 (Alessandro Cecchetti 8) - Assist: 8 (Fabrizio Piccone 3)