Petrarca basket Padova: Mamadou Dia torna in maglia Petrarca

Un percorso tutto d'eccelenza in maglia Petrarca, per un giovanissimo Mama, che lo porterà a 16 anni in Serie B con Ubp sotto l’ala protettrice di Dave Andreaus, fino a sbocciare nelle ultime stagioni a Pesaro nella prima serie.

Il giovane sta ancora recuperando da un infortunio e per ora lo vedremo ai box.

Ala originaria del Mali, annata 2003 per 203 cm, è già “leggenda” per i tifosi che l’hanno visto crescere.

“Sono molto felice di tornare nella società che mi ha fatto crescere, soprattutto son entusiasta di ritrovare alcuni dei miei ex compagni, vedi Chinellato e Coppo, con cui ho condiviso grandi emozioni. Conto di recuparare velocemente da questo infortunio e poter raggiungere insieme ancora altri obiettivi. Ci vediamo presto!"