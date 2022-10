Serie B: La UBP Petrarca Padova torna tra le mura amiche e ospita Capo D'Orlando

Dopo aver girato tra nord e sud della penisola, il Guerriero Petrarca torna tra le mura domestiche, scendendo in campo eccezionalmente al PalaGozzano. Quello di domenica è una sorta di ritorno nel ritorno: il palasport della Guizza, dove l’UBP aveva disputato le partite casalinghe nella stagione del debutto in Serie B, è tradizionalmente la casa del Petrarca Basket. Alle ore 18, i bianconeri di coach Volpato avranno di fronte l’Orlandina, un’altra “stella” del sud. Un’altra formazione del meridione, che come la Viola Reggio Calabria vanta alle spalle trascorsi ai piani superiori, impreziositi dalle partecipazioni al campionato di A/1 e più recentemente alla Serie A/2, lasciata la scorsa annata in seguito allo spareggio playout contro Nardò. Sbloccata la classifica nel turno precedente, il Guerriero tenterà di rompere il ghiaccio anche davanti al pubblico amico per presentarsi con il morale alto al derby con la Virtus Padova, in calendario per domenica 30 ottobre, ore 18, al palazzetto di via Rovigo a Rubano.

Lunedì scorso, il coach triestino David Sussi, subentrato in panchina lo scorso aprile a Marco Cardani, ha rassegnato le dimissioni. La guida tecnica è stata affidata al vice Rodolfo Robustelli che avrà il compito di invertire la rotta dopo un avvio di stagione negativo non in linea con gli obiettivi del club siciliano. Il roster di Capo d’Orlando, profondamente rinnovato, amalgama il giusto mix di esperienza e gioventù. Si potrebbe parlare di un cavallo di ritorno per il veterano Marco Passera, 40enne playmaker di talento e di lunghissimo corso in A/2, già transitato nella cittadina paladina nel 2012/2013. Oltre all’esperto play sono rientrati i giovani Ricards Klanskis (lettone di formazione italiana) e Giancarlo Galipò che hanno già accumulato minuti preziosi in Serie B. Altri innesti di un certo spessore rispondono ai nomi dell’italo-svizzero Patrick Baldassarre e di Daniele Sandri (ex Virtus Roma). Tra i volti nuovi spiccano anche quelli di un tris di giovani, formato da Thomas Binelli (figlio del mitico Gus, totem della Virtus Bologna negli anni ’80 e ’90), Daniele Okereke e Alberto Triassi, a completare un organico interessante.

I biglietti sono disponibili in cassa il giorno stesso della gara: 10 euro il costo per l’intero, 7 euro per il ridotto riservato a donne, minorenni e Over 70. È sempre attiva la campagna abbonamenti “Back in Black. TifiAmoPetrarca” con in più l’opportunità di usufruire della promozione di Vega Carburanti. Quanti sottoscrivono un abbonamento a tariffa intera (tessera Rossa a 90 euro) ricevono in omaggio un buono benzina del valore di 20 euro. Per quanti si abbonano a quota ridotta (tessere Blu e Fucsia a 60 euro), il buono è pari a 10 euro.