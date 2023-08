Guerriero Petrarca Basket Padova: Martino Gabaldo sarà il nuovo DS

Altro passo verso l’alto per l’oramai storico Martino Gabaldo. Dopo aver ricoperto nella passata stagione il ruolo di Team Manager lo vediamo oggi a pieno titolo di DS.

Un’estate più che calda passata a definire con il Presidente obiettivi da perseguire, indicazioni e rielaborazioni di strategie organizzative e assetti, relazionandosi con Coach Augusti nella scelta condivisa dei giocatori più utili e negoziare il loro arrivo.

"Siamo soddisfatti delle squadre che abbiamo allestito. Con Volpato e Carraro abbiamo avuto delle partenze pesanti nello staff. Sono stati sostituiti da coach Augusti, che torna a fare il capo allenatore, con l'aiuto di Maurizio Chuck Benetollo nel ruolo di senior assistant. Rientro importante di Francesco Pacelli come preparatore fisico. La squadra è rinnovata con l'inserimento di giocatori giovani e motivati con Chinellato e capitan Coppo a fare da riferimento per il gruppo. La B Interregionale è una categoria nuova tutta da scoprire e non vediamo l'ora di vedere i ragazzi in azione, il raduno è fissato per il 23 agosto. Poi appuntamento per il campionato al Pala Berta dove aspettiamo numerosi i nostri tifosi".