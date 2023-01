Serie B: Il Petrarca Padova in trasferta a San Vendemiano per continuare a vincere

Squadra in casa

Squadra in casa Petrarca Padova

Continuare a vincere per inseguire un sogno chiamato playoff. E' questo l'obiettivo in casa Petrarca POadova alla vigilia della sfida in casa della Rucker San Vendemiano.

Partita complicata quella che attende i padovani che, reduci da 4 vittorie consecutive, vogliono continuare a stupire. Ad attendere i ragazzi di coach Volpato, ci sarà una Rucker agguerrita che arriva dalla pesante sconfitta contro Monfalcone nella prima gara del 2023.

San vendemiano, seconda in classifica con 22 punti, vincendo domenica pomeriggio staccherebbe il pass per la fase finale della Coppa Italia. Un ulteriore motivazione per i padroni di casa che potranno fare affidamento sul supporto dei propri tifosi.

Appuntamento domenica 15 gennaio al PalaSaccon, palla a due alle 18.00.