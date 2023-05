Playoff Serie B: La virtus Padova cade in casa, Monfalcone passa a Rubano dopo un supplementare

In Gara 1 del Play In l’Antenore fatica a entrare in ritmo in attacco, consentendo a Monfalcone di mantenere sempre la gara in equilibrio. Nella prima metà della sfida la Virtus è quasi sempre costretta a inseguire nel punteggio ma, pur faticando a trovare il consueto gioco, riesce a rimanere in partita grazie alle prove di Marangon, Lusvarghi e Osellieri che firma la parità con una bellissima giocata sulla sirena dell’intervallo (36-36). Nella ripresa più volte i neroverdi cercano di prendere in mano gli equilibri del match ma senza mai riuscire a concretizzare e trovare un allungo decisivo. Francesco Paolin prova a segnare la svolta infiammando la tana di Rubano nel quarto quarto con nove punti in fila, ma gli avversari restano sempre a contatto e anche i tempi regolamentari terminano in parità con il tiro della possibile vittoria sulla sirena che si spegne sul ferro per l’Antenore. Nei 5’ di extra time, i neroverdi sono costretti a cedere il passo ai friulani che ribaltano subito il fattore campo portandosi avanti 1-0 nella serie.

Monfalcone inizia con il giusto piglio bucando la difesa neroverde con due penetrazioni (1-4). Michele Ferrari risponde con i primi due della sua partita ma gli ospiti trovano con la tripla Rezzano e la schiacciata di Mazic il più sei (3-9). L’Antenore, pur sprecando in attacco, mette punti a referto ancora con Ferrari (2/2 in lunetta) e, con l’appoggio di Ihedioha, torna a meno due (7-9). Prandin segna, ma Leonardo Marangon risponde con una bella incursione in area. Monfalcone non sbaglia in attacco ma Lusvarghi trova la via del canestro liberato da un bell’assist di De Nicolao. Dopo una buona difesa dei neroverdi, Leonardo Marangon ubriaca il difensore avversario e segna la parità a quota 13. Dalla lunetta è Marco Lusvarghi a dare il primo vantaggio Virtus nella partita che viene annullato dalla penetrazione di Bacchin per il 15-15 di fine primo quarto.

Leonardo Marangon apre il secondo periodo con un bel canestro dalla lunetta, Monfalcone ne mette quattro in fila, ma Osellieri pareggia subito i conti con una bella giocata personale (19-19). Rezzano buca la retina da oltre l’arco, ma è ancora Osellieri a rispondere per l’Antenore (21-22). Coronica con il canestro e fallo manda avanti di quattro i suoi, Lusvarghi dalla lunetta fa 1/2 e Medizza sotto canestro conquista altri due punti con l’Antenore che fatica a entrare in ritmo in attacco. La tripla di Capitan Schiavon prova a suonare la carica ma Rezzano risponde immediatamente con la stessa moneta a metà quarto (25-30). Dopo il timeout chiesto da Coach De Nicolao, Michele Ferrari su assist di De Nicolao fa meno tre, ma Bacchin in penetrazione trova altri due punti per Monfalcone. Leonardo Marangon prova ad accendere l’attacco neroverde, imitato a stretto giro da una bella penetrazione di Francesco De Nicolao (31-34). Gli ospiti sfruttano i viaggi in lunetta e tornano a più cinque, ma da oltre l’arco ci pensa Riccardo Venier a riavvicinare la Virtus (34-36). Negli ultimi 30’’ di gioco, dopo una buona difesa, l’Antenore torna in parità (36-36) con una bellissima giocata di Federico Osellieri che a fil di sirena si esibisce in un bel coast to coast e appoggia a canestro ubriacando la difesa friulana.

In avvio di ripresa Ihedioha strappa un rimbalzo in attacco e trova subito il canestro, ma Rezzano punisce ancora da tre punti (38-39). Dopo un’altra bomba di Prandin, Michele Ferrari ne mette due nel pitturato, prima di incappare nel terzo fallo personale. Il gioco da tre punti di Marangon ristabilisce la nuova parità (43-43) e, dopo il canestro di Medizza, è ancora Leonardo Marangon, da tre punti, a ridare il vantaggio ai neroverdi. Bacchin dalla lunetta fa uno su due e la tripla di Giacomo Cecchinato fa esplodere la bolgia di Rubano, giusto un attimo prima che Rezzano risponda ancora da tre (49-49). Lusvarghi ne mette due dalla linea della carità ma la gara resta in totale equilibrio. Prandin battezza la zona neroverde con un altro canestro pesante, che Ihedioha pareggia immediatamente prima che anche Bacchin si iscriva a questo festival delle triple (54-57). Il viaggio in lunetta di Cecchinato fa di nuovo meno uno (56-57) che, dopo una serie di azioni infruttuose, resiste fino a fine parziale.

Gli ultimi 10’ di gioco si aprono con Michele Ferrari che prima torna a segnare (58-57) ma subito dopo è costretto a sedersi in panchina (quarto fallo personale). Prandin dalla lunetta fa tre su tre e il piazzato di Marco Lusvarghi non basta a riportare avanti i neroverdi che a 7’ 31’’ sono ancora sotto di uno (60-61). Paolin risponde con un bomba ai liberi di Mazic ed è ancora parità (63-64). Medizza segna da sotto in un clima infuocato con 5’ da giocare. Francesco Paolin brucia ancora la retina con una tripla da antologia e i neroverdi tornano avanti (66-65). Dopo il canestro di Rezzano è ancora Paolin-Show con il numero 91 che segna, subisce il fallo e realizza il libero del più due (69-67). La bomba di Prandin rimette avanti Monfalcone, e dopo l’errore in attacco dei neroverdi, Rezzano fa più tre (69-72) a 2’ 29’’ dalla fine. In un clima vibrante per oltre un minuto entrambe le squadre non segnano più. L’ultimo minuto si apre con il canestro e fallo subito di Michele Ferrari che realizza il libero e pareggia i conti (72-72). Monfalcone sbaglia in attacco ma negli ultimi secondi di gioco l’Antenore non trova la via del canestro: è overtime.

Coronica apre l’overtime con una tripla, che la Virtus non riesce a pareggiare, e Prandin ne mette altri due (72-77) obbligando Coach De Nicolao all’immediato timeout. I neroverdi non trovano più il canestro e Monfalcone dalla lunetta va a più sei (72-78). Dalla lunetta Francesco De Nicolao fa 0/2 ma, nell’azione successiva, segna dalla media il meno quattro a un minuto e mezzo dalla fine (74-78). Prandin trova altri due punti, ma Ihedioha fa meno tre da oltre l’arco (77-80) con 50’’ sul cronometro. I neroverdi difendono bene e hanno in mano la palla del possibile pareggio. Cecchinato non trova la via del canestro in penetrazione e l’uno su due di Prandin in lunetta sancisce la vittoria finale per Monfalcone (77-81) che strappa Gara 1 e il fattore campo ai neroverdi.

La voce del Coach

“Oggi per merito degli avversari non siamo mai riusciti a trovare il giusto ritmo in attacco, soprattutto con gli esterni, nonostante nel quarto quarto avessimo dato qualche segnale di ripresa. – ha commentato a fine partita il Coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – Ora non è certo il momento di scoraggiarsi, sapevamo le difficoltà che questi PlayIn possono nascondere. Dobbiamo subito analizzare gli errori di questa serata per farci trovare pronti per Gara 2 di martedì.”.

Antenore Energia Virtus Padova - Pontoni Monfalcone 77-81 (15-15, 21-21, 20-21, 16-15, 5-9)

Antenore Energia Virtus Padova: Leonardo Marangon 14 (5/9, 1/4), Michele Ferrari 13 (5/14, 0/1), Marco Lusvarghi 10 (2/3, 0/0), Francesco ikechukwu Ihedioha 10 (2/4, 2/3), Francesco Paolin 9 (1/3, 2/5), Federico Osellieri 6 (3/3, 0/2), Giacomo Cecchinato 5 (0/4, 1/2), Francesco De nicolao 4 (2/7, 0/3), Riccardo Venier 3 (0/0, 1/2), Federico Schiavon 3 (0/0, 1/1), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 - Rimbalzi: 44 14 + 30 (Francesco ikechukwu Ihedioha 11) - Assist: 11 (Francesco De nicolao 4)

Pontoni Monfalcone: Massimo Rezzano 22 (3/6, 5/11), Roberto Prandin 22 (4/9, 3/6), Marco Bacchin 12 (4/10, 1/2), Andrea Coronica 10 (3/4, 1/3), Devil Medizza 9 (4/7, 0/0), Armin Mazic 5 (1/3, 0/4), Nicolo' Soncin 1 (0/0, 0/0), Giovanni Bellato 0 (0/0, 0/1), Andrea Cestaro 0 (0/0, 0/0), Filippo Arrighini 0 (0/0, 0/0), Stefano Marson 0 (0/0, 0/0), Giulio Maiola 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Devil Medizza 11) - Assist: 7 (Marco Bacchin, Devil Medizza 3)