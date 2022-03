Serie B: La Virtus Padova k.o a Desio nel recupero della 20esima giornata

A Desio la Virtus Padova assapora solo il sapore della vittoria. I padroni di casa infatti la beffano 95-91 all’overtime dopo che la partita si era conclusa 80-80 nei tempi regolamentari: un canestro dei lombardi allo scadere aveva permesso a Desio di pareggiare i conti con Mazzoleni, che per altro tra le mani ha avuto anche il canestro della vittoria con il libero fallito a due secondi dal termine. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ma della quale rimane l’ottima prestazione e una vittoria solo accarezzata.

Come contro Bologna la partita è subito in salita: al 5’ Desio conduce i giochi 16-8. Nella seconda metà di quarto però l’Antenore Energia prova a prendere in mano il gioco, non concedendo più nulla in difesa e trovando in attacco il pareggio 18-18 con la tripla di Marangon e il sorpasso col canestro di Cecchinato. Il primo quarto si chiuderà 19-20. Ma la partita procede a strappi e non sembra volere un padrone. Virtus prova ad ampliare la forbice con Schiavon che mette a bersaglio il 22-27 ma Desio si dà presto una scossa e trova con Vangelov il canestro del controsorpasso 32-31. La partita si infila nei binari dell’equilibrio, finché Desio riesce a creare un mini strappo chiudendo avanti 43-39 il primo tempo. Nel secondo tempo a rompere l’equilibrio ci pensa Molteni che con tre triple in pochi minuti regala il +8 ai suoi (59-51). Si arriva ad un terzo quarto in cui Desio sembra avere una marcia in più. La Virtus rimane incollata al match grazie ad un 3/3 ai liberi di Bocconcelli e ad una bomba da metà campo sullo scadere di Cecchinato con cui si arriva all’ultimo quarto 65-61. Qui Padova non molla di un centimetro e nonostante la partita confusionaria riesce nel nuovo aggancio 70-70 con Bocconcelli a 6’ dal termine. Il pareggio dà fiducia ai neroverdi che trovano il sorpasso con Lovisotto e poi l’allungo con i canestri di Ferrari, Schiavon e De Nicolao (73-78 a 3’ dalla fine). Il match si infuoca: Gallazzi sgancia la tripla del 78-78, Ferrari fa 80-78 ad uno dalla fine, sullo scadere Mazzoleni 80-80 conquistandosi fallo e match point, ma sbaglia il libero della vittoria e si va all’overtime.

Qui Desio approccia meglio e si porta subito sul +4. Un’altra tripla di Molteni vale il +7 con cui i lombardi sembrano archiviare i giochi, ma fino alla fine Virtus prova a conquistarsi il miracoloso riaggancio: l’impresa non riesce per un soffio e la Virtus si deve arrendere proprio nei secondi finali.

Rimadesio Desio - Antenore Energia Virtus Padova 95-91 (19-20, 24-19, 22-22, 15-19, 15-11)

Rimadesio Desio: Andrea Mazzoleni 19 (6/9, 1/2), Mattia Molteni 19 (2/6, 4/10), Georgi Sirakov 19 (4/7, 3/6), Gabriele Giarelli 10 (3/14, 0/0), Edoardo Gallazzi 10 (2/2, 2/5), Nikolay Vangelov 10 (4/6, 0/0), Nikola Ivanaj 5 (0/1, 0/1), Pietro Nasini 3 (0/1, 1/1), Stefano Trucchetti 0 (0/0, 0/0), Vlad Piarchak 0 (0/0, 0/0), Leonardo Basso 0 (0/0, 0/0), Andrea Leone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 35 - Rimbalzi: 50 17 + 33 (Gabriele Giarelli 14) - Assist: 20 (Andrea Mazzoleni 8)

Antenore Energia Virtus Padova: Giacomo Cecchinato 20 (2/4, 4/11), Michele Ferrari 16 (8/9, 0/1), Francesco De nicolao 12 (4/8, 1/5), Isacco Lovisotto 11 (4/5, 1/3), Marco Lusvarghi 9 (2/3, 0/0), Federico Schiavon 9 (3/4, 1/2), Leonardo Marangon 7 (2/3, 1/5), Pietro Bocconcelli 5 (1/4, 0/5), Giorgio Calvi 2 (1/1, 0/0), Nicolo' Pellicano 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Michele Ferrari, Francesco De nicolao, Isacco Lovisotto 7) - Assist: 19 (Francesco De nicolao 9)