Semifinali di Supercoppa, a Vicenza il primo derby stagionale

Il primo derby della stagione è della Tramarossa Vicenza. I biancorossi espugnano il PalaGoldoni vincendo 67 a 56. Per l'Antenore energia Virtus Padova una sconfitta arrivata dopo una partita di continui alti e bassi. I ragazzi di coach De Nicolao partono malissimo in attacco e in difesa non riescono ad arginare gli attacchi ospiti. Al termine dei primi 10 minuti il parziale è di 20 a 8. Nel secondo quarto arriva la reazione della Virtus che riesce a tornare sotto fino al 33 a 31 dell'intevallo. Nella ripresa il copione non cambia con la Virtus che riesce a rimane attaccata, ma la scarsa vena realizzativa dei padovani permette agli ospiti di chiudere il parziale sul 49 a 42. Nell'ultimo quarto la Tramarossa Vicenza riesce a gestire i tentativi di rimonta dell'antenore Energia e allunga fino al definitivo 67 a 56. Per i ragazzi di De Nicolao una sconfitta che lascia comunque note positive. Per Vicenza invece, una vittoria che gli permette di giocarsi la finale per l'accesso alle Final Eight.