Marta Verona è una giocatrice del Fila: per l'ex Patti inizia l'avventura in giallonero

Seconda novità in entrata per il Fila San Martino di Lupari. Il pacchetto di italiane a disposizione di coach Serventi si arricchisce di un nuovo nome, quello di Marta Verona.

Per l'ala siciliana, lo scorso anno ottima protagonista nel Girone Sud della Serie A2 con l'Alma Basket Patti, sarà un ritorno nel massimo campionato, dove ha già militato con la maglia del Verga Palermo.

Proprio a Palermo, dove è nata il 28 giugno 1994, Marta Verona ha legato gran parte della sua carriera cestistica. Con la società gialloverde ha infatti militato dagli inizi fino al 2020, scalando le categorie dalla Serie B fino alla A1, e diventandone capitano e bandiera.

Nella stagione 2019-2020, l'ultima prima della rinuncia del club siciliano, ha disputato il massimo campionato viaggiando a 6 punti e quasi 4 rimbalzi di media, sfiorando con 14 punti il proprio high nella sfida di ritorno contro le Lupe.

Nell’ultimo biennio invece l'ala di 178 cm, sorella di Costanza che gioca a Schio e in Nazionale, è rimasta in Sicilia scendendo in A2, con l'Alma Basket Patti.

Qui ha prodotto numeri eccellenti: 14.4 punti e 6.6 rimbalzi a gara nella prima stagione, saliti ulteriormente lo scorso anno, quando ha vestito anche i gradi di capitano. In 30 partite, per lei quasi una doppia doppia di media con 18 punti e 9.6 rimbalzi, tirando col 50% da due, il 34% da tre e l'82% ai liberi, e facendo registrare un high di 32 punti contro La Spezia.

In una stagione che ha visto l'Alma Patti arrivare fino alle semifinali playoff (battuta 2-1 dopo un'equilibrata serie con la PF Umbertide), Verona è stata la terza marcatrice dell'intera Serie A2 (prima per punti totali, 539), e quinta fra le italiane per numero di rimbalzi.

IL SALUTO DI MARTA VERONA AI TIFOSI GIALLONERI