Serie A1 basket femminile, il Fila centra il quarto successo esterno consecutivo

Sull'ostico parquet di Faenza, dove l'anno scorso era stato costretto a cedere in volata, il Fila centra un altro successo esterno. Il quarto consecutivo lontano da casa per le ragazze di Serventi, autrici di un'ottima partenza e poi brave a contenere ogni tentativo di rientro delle avversarie.

Finisce 65-76 l'anticipo dell'11° turno di Techfind Serie A1: un risultato che permette alle giallonere di riconfermarsi in settima piazza, a due giornate dal termine del girone di andata.

La partita - San Martino parte subito bene, portandosi sul 3-6 con Pastrello dopo 2'. Faenza risponde col gioco da tre punti di Kunaiyi-Akpanah, ma l'attacco giallonero gira che è un piacere: Washington, Pastrello e Milazzo fanno salire il punteggio sul 6-13 dopo 4'.

Nel primo quarto ci sono già sei marcatrici diverse tra le giallonere, che in difesa stringono le maglie e recuperano palloni: Milazzo e Dedic fanno scollinare il vantaggio oltre la doppia cifra, e poi al 9' il contropiede di Verona fa toccare il +15 sul 10-25. A fine primo quarto sono ben 29 i punti realizzati dalle Lupe, che tirano con un ottimo 11/18 dal campo e conducono di 17 lunghezze.

Faenza prova a mettersi in ritmo con la tripla di Policari, che poco dopo restituisce alle sue il -10. Dopo il grande primo quarto offensivo, ci mettono più di 3' le ospiti a sbloccarsi nel secondo, ma lo fanno con un bel gioco da tre punti di Kaczmarczyk. Washigton fa nuovamente +15 poco dopo.

Ma dall'altra parte le triple in rapida sequenza di Hinriksdottir e Cupido, per il 27-36 del 16', galvanizzano le padrone di casa. Si procede a strappi, e nel finale è ancora il Fila a irrobustire il proprio margine: a chiudere il primo tempo è la bomba di Milazzo, la quale da otto metri sulla sirena infila il 34-48.

Si riparte col bel canestro di Dedic allo scadere dei 24", e poi la tripla di Washington consente di toccare il massimo vantaggio dell'incontro alle giallonere, sul 34-53. In casa E-Work intanto si sblocca Davis, e i rimbalzi in attacco (Kunaiyi-Akpanah, già in doppia doppia a metà gara, chiuderà con un pazzesco 20+19) consentono alle padrone di casa di sfruttare tanti secondi possessi.

E così Faenza si riavvicina ancora, al 28' dalla lunetta Davis trova il -9: 49-58. Dedic però risponde con due bei canestri, che mandano le squadre all'ultima pausa sul 49-62.

Nessuno vuole mollare di un centimetro, e tra un botta e risposta il margine rimane costante in avvio di quarto periodo. Le padrone di casa devono purtroppo giocare gli ultimi minuti senza Moroni, per uno sfortunato colpo alla schiena a rimbalzo, ma anche San Martino è costretta a rinunciare temporaneamente a Washington. Intanto un altro 4-0 firmato Dedic vale il 56-70 a 6' dalla fine, e il Fila sembra vedere il traguardo.

La palla però pesa, e nel finale la E-Work si riavvicina, ritrovando il -6 con Policari (64-70) quando mancano poco più di 2' alla fine. Preziosa a quel punto la tripla allo scadere dei 24" di Verona, che lancia finalmente la volata alle Lupe: finisce 65-76, e sono altri due punti preziosi per Russo e compagne.

Il tabellino di E-Work Faenza - Fila San Martino di Lupari 65 - 76 (12-29, 34-48, 49-62, 65-76)

E-WORK FAENZA BASKET PROJECT: Franceschelli, Kunaiyi-Akpanah* 20 (7/12 da 2), Moroni*, Cupido 7 (1/8, 1/3), Policari 17 (5/9, 2/4), Georgieva, Hinriksdottir* 6 (0/3, 2/5), Baldi* 2 (1/2, 0/1), Niedzwiedzka NE, Egwoh, Davis* 13 (4/5 da 2) Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 18/43 - Tiri da 3: 5/18 - Tiri Liberi: 14/18 - Rimbalzi: 41 12+29 (Kunaiyi-Akpanah 19) - Assist: 9 (Davis 4) - Palle Recuperate: 8 (Hinriksdottir 3) - Palle Perse: 19 (Hinriksdottir 4)

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 11 (4/9, 1/1), Guarise NE, Verona 7 (2/4, 1/2), Milazzo* 19 (3/6, 3/5), Ianezic, Pastrello* 12 (2/4, 0/2), Russo, Kaczmarczyk* 11 (4/7, 0/2), Arado, Dedic* 16 (6/12 da 2) Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 21/44 - Tiri da 3: 5/13 - Tiri Liberi: 19/20 - Rimbalzi: 31 3+28 (Washington 7) - Assist: 9 (Pastrello 2) - Palle Recuperate: 10 (Washington 3) - Palle Perse: 17 (Milazzo 5)

Arbitri: Dori G., Mignogna C., Pellegrini A.