A Sassari è un'altra battaglia, stavolta al Fila non riesce il colpo

Il Fila cade a Sassari nel recupero infrasettimanale del 15° turno di A1, al termine di un'altra partita combattuta, come lo era stata quella di appena tre giorni prima con Costa Masnaga. Contro un'avversaria che in casa ha conquistato 14 dei suoi 16 punti, e dove solitamente le gare finiscono ad alto punteggio, le Lupe hanno disputato una partita alla pari per lunghissimi tratti, tenendo anche il naso avanti in più di un'occasione. Alla fine però la differenza l'hanno fatta soprattutto le percentuali: 51% dal campo per le sarde, 37% (ma tentando addirittura 30 conclusioni in più) le giallonere, che nel finale hanno dovuto alzare bandiera bianca.

In avvio Sassari va subito a sfruttare i centimetri di Shepard, ma San Martino risponde con 5 punti di Kelley per il primo vantaggio giallonero (4-5). I ritmi sono immediatamente alti: ispirate in particolare le padrone di casa, che partono con un 5 su 6 dal campo e tentano già il primo allungo sul 14-7. È con la tripla di Pastrello che le giallonere provano a sbloccarsi, e quando poi Guarise la imita con quello che è in realtà un "long-two", il Fila è di nuovo a un solo possesso di distanza (20-17). Dall'altra parte però Orazzo si infiamma con due triple consecutive (4 su 4 da tre nei primi 10' per la Dinamo) e vanifica tutto, così alla prima pausa il tabellone dice 29-20.

Nel secondo quarto scattano subito forte le Lupe, con Mitchell e Kelley a firmare un 6-0 per il riavvicinamento. È poi un'ottima Guarise (già a quota 7) a realizzare la tripla dall'angolo che ripristina la parità a quota 31 (13'). Poco dopo il gioco da tre punti di Kelley (arrivata già a 17 personali) vale anche il sorpasso sul 33-34. Il Fila ha l'inerzia dalla sua e prova a prendere un po' di margine, trovando il +5 (39-44) con Pilabere, ma l'ultimo minuto è tutto per la Dinamo, autrice di un 7-0 chiuso dal canestro con fallo di Shepard a fil di sirena: si va all'intervallo sul 46-44.

Parte in equilibrio anche la terza frazione, Mitchell firma il 50-50 al 22'. San Martino spreca un po' più di quanto dovrebbe dalla lunetta (dove peraltro effettua metà dei tentativi delle avversarie), ma rimette comunque il naso avanti. È un'appassionante sfida nella sfida intanto fra Kelley e Shepard, che si rispondono canestro dopo canestro, e già nel terzo quarto si avvicinano entrambe a quota 30. Il punteggio rimane in perfetto equilibrio, anche se a chiudere la frazione avanti è ancora Sassari, grazie al canestro di Lucas del 62-60.

La tripla di Orazzo restituisce un margine di 5 lunghezze che non si registrava dal primo tempo, e complici un paio di tiri che entrano ed escono, le Lupe scivolano anche a -9 sul 69-60. Poi si sblocca Milazzo da fuori, ma le risponde subito Lucas. Coach Serventi deve anche rinunciare temporaneamente a Mitchell per un colpo, ma può contare su un'eccellente Guarise: altri due canestri della 18enne play giallonera, alla prima doppia cifra in A1 della carriera, provano a restituire fiducia alle ospiti, che ritrovano il -4 (74-70). Ancora Lucas però è mortifera, e stavolta Sassari trova la fuga giusta con la solita Shepard (36 punti e 24 rimbalzi, addirittura 54 di valutazione), toccando il massimo vantaggio sull'83-70. Il Fila ora sente anche tutta la fatica dei tanti impegni ravvicinati, e non basta il season high di Kelley da 34 punti per guidare l'ultimo tentativo di rientro, finisce 89-79.

Il tabellino ufficiale di Dinamo Sassari - Fila San Martino di Lupari 89 - 79 (29-20, 46-44, 62-60, 89-79)



DINAMO SASSARI: Orazzo* 15 (2/4, 3/6), Dell'olio, Moroni* 10 (1/2, 1/1), Arioli NE, Patanè NE, Mitreva NE, Kaleva NE, Skoric* 8 (3/5 da 2), Shepard* 36 (14/22, 0/2), Lucas* 18 (2/7, 3/8), Pertile 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Restivo A.



Tiri da 2: 23/41 - Tiri da 3: 7/17 - Tiri Liberi: 22/25 - Rimbalzi: 49 10+39 (Shepard 24) - Assist: 24 (Skoric 6) - Palle Recuperate: 0 (Squadra 0) - Palle Perse: 23 (Lucas 6)



FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Kelley* 34 (13/23, 1/5), Guarise 11 (4/4, 1/3), Filippi*, Milazzo* 6 (0/7, 2/6), Pilabere 2 (1/6 da 2), Pastrello* 10 (3/9, 1/5), Mitchell* 16 (6/12, 1/4), Varaldi NE, Arado, Peserico

Allenatore: Serventi L.



Tiri da 2: 27/62 - Tiri da 3: 6/26 - Tiri Liberi: 7/12 - Rimbalzi: 37 19+18 (Kelley 11) - Assist: 17 (Milazzo 5) - Palle Recuperate: 13 (Milazzo 4) - Palle Perse: 8 (Kelley 4)

Arbitri: Martellosio M., Barbiero M., Tallon U.