Serie A1 femminile, prima uscita amichevole per il Fila San Martino di Lupari

Di nuovo tempo di derby al PalaLupe, che domenica sera ha ospitato il match tra Fila San Martino e Famila Wuber Schio: era stata proprio questa sfida, nell’andata dei quarti playoff per lo Scudetto, l’ultima a giocarsi al palazzetto di San Martino di Lupari nella scorsa stagione.



Stavolta le due squadre si sono affrontate in amichevole, antipasto del duello che andrà in scena anche all’Opening Day di A1 a Cagliari, fra un mese.

Per le Lupe era la prima uscita dell’anno, e al di là del risultato complessivo (frutto di quattro periodi con punteggio azzerato al termine di ognuno) contro la corazzata Orange, i numerosi tifosi accorsi al palasport – davvero bella la cornice di pubblico, specie per un’amichevole di inizio settembre – hanno potuto vedere buone cose, apprezzando i volti nuovi e ritrovando le protagoniste della passata stagione.



Fra loro, anche una che era stata costretta ai box dopo una sola gara, e che ha dimostrato quanta voglia avesse di tornare: i 22 punti di Giulia Ianezic, al rientro dopo 11 mesi dall’infortunio al crociato dell’ottobre 2021, sono una delle note liete della serata per coach Serventi, che nonostante le assenze pesanti (tenute a riposo Russo, Pastrello e Dedic) ha visto una squadra sempre desiderosa di lottare contro le campionesse d’Italia.



Anzi, il primo periodo se lo sono aggiudicato proprio le giallonere, partite senza timori reverenziali e brave a realizzare ben 27 punti in un quarto.

Le altre tre frazioni sono state invece appannaggio del Famila, che dopo aver trovato il break giusto in avvio della seconda, è uscita alla distanza sia nella terza che nella quarta, sfruttando talento e profondità del suo roster.

Il Fila ha comunque tenuto botta, concedendo anche minuti importanti alle tante giovani: da citare il canestro della 17enne Martina Tau e il tiro libero della 14enne Emma Meggiolaro, alla loro prima convocazione in prima squadra.



Per le ragazze di coach Serventi il secondo appuntamento amichevole sarà in trasferta, venerdì alle 17.30 sul parquet di Faenza.



Il tabellino di Fila San Martino di Lupari - Famila Wuber Schio 70-98 PARZIALI: 27-21, 9-22, 20-29, 14-26.



Fila San Martino di Lupari : Milazzo 7, Meggiolaro 1, Washington 16, Kaczmarczyk, M. Verona 6, Guarise 16, Tau 2, Ianezic 22, Diakhoumpa, Frigo, Arado. All. Serventi.



Famila Wuber Schio: Christinaki 7, Bestagno 13, Mestdagh 12, Sottana 11, Sivka 9, C. Verona 6, Crippa 4, Campisano 8, Keys 17, Penna 11. All. Dikaioulakos.



ARBITRI: Pellizzari e Vedelago.