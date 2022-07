Un'altra riconferma in casa Fila: per Arianna Arado terza stagione a San Martino di Lupari

Un'altra Lupa tornerà a San Martino di Lupari nella stagione 2022/23, per far parte del roster del Fila di coach Lorenzo Serventi. Parliamo di Arianna Arado, la giovanissima (classe 2004, ha compiuto i 18 anni meno di un mese fa) lunga ligure che si prepara alla sua terza stagione in giallonero.

Arrivata in Veneto nell'estate 2020, dopo l'esperienza col progetto High School Basket Lab, Arianna ha esordito in A1 a soli 16 anni. Nella scorsa stagione ha continuato il proprio percorso di crescita in prima squadra, riuscendo nel corso del campionato a ritagliarsi il proprio spazio (6' di media sul parquet nel girone di ritorno, con 13 punti e 19 rimbalzi totali), che ha saputo sfruttare offrendo un positivo contributo.

Nel frattempo è stata un fattore anche in serie B, dove ha recitato un ruolo da protagonista nella corsa della Pettenon Cosmetics, firmando quasi 11 punti di media con un high di 25. Soddisfazioni anche a livello giovanile, dove con le Lupe Mazzonetto è arrivata fra le prime 8 d'Italia alla Finale Nazionale Under 19.

Tutti risultati che le sono valsi la chiamata in Azzurro: attualmente Arianna è in raduno con la Nazionale Under 18, in preparazione dell'Europeo di categoria che si terrà in Grecia dal 6 al 14 agosto.

L'ufficializzazione di Arado è la decima per il Fila 2022/23, dopo quelle di Russo, Pastrello, Ianezic, Milazzo, Guarise, Dedic, Verona, Kaczmarczyk e Washington.