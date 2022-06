Fila San Martino di Lupari, per Francesca Russo arrivano i gradi di Capitano

Dopo la presentazione di coach Serventi, ecco anche la prima riconferma nel roster del Fila San Martino di Lupari: nella stagione 2022-2023 tornerà a vestire giallonero Francesca Russo.

La 25enne guardia nativa di Civitavecchia sarà alla sua seconda stagione a San Martino, dopo che la prima ha fatto registrare per lei performance di grande livello. I numeri, i migliori della sua carriera in Serie A1, dicono 11.5 punti, 3.4 rimbalzi e 1.7 assist a gara.

Nessun’altra giocatrice, nell’ultima stagione della massima serie, ha prodotto statistiche paragonabili uscendo dalla panchina.

Contemporaneamente, Francesca ha saputo conquistare anche il cuore dei tifosi, grazie anche a impegno, carisma e leadership. Proprio queste doti hanno fatto sì che staff e dirigenza le assegnassero i gradi di capitano, ereditati da Marcella Filippi, che nelle scorse settimane ha annunciato il ritiro dal basket giocato.

Russo sarà il 12° capitano della prima squadra Lupebasket dal 1979 – anno della fondazione – ad oggi, seguendo le orme di coloro che l’hanno preceduta: Eddi Carlon, Edi Pettenuzzo, Sabrina Parolin, Sabrina Lago, Carla Napoletano, Valeria Brunato, Valentina Stoppa, Mary Sbrissa, Angela Gianolla, Monica Tonello, Marcella Filippi.

La sua prima stagione a San Martino si è purtroppo conclusa in anticipo, a causa dell’infortunio al crociato del ginocchio rimediato lo scorso febbraio a Campobasso.

Operata pochi giorni dopo, Francesca ha intrapreso un percorso di recupero per essere di nuovo in campo al più presto. La aspettiamo al raduno di agosto, e nel frattempo le rivolgiamo un grande in bocca al lupo per la nuova annata!