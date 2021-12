Fila San Martino di Lupari, contro Le Mura Lucca per trovare continuità

Rinvigorito dal successo di Costa Masnaga, che ha permesso di sbloccarsi e consolidare la propria posizione di classifica, il Fila San Martino di Lupari torna a giocare in casa, deciso a riprendere la marcia che si era interrotta nell'ultimo match con Ragusa.

Domenica 19 dicembre, palla a due alle ore 18, per l'undicesimo turno di Techfind Serie A1, a San Martino di Lupari arriva la Gesam Gas&Luce Lucca. Si tratta di un importante scontro diretto tra due formazioni separate da due soli punti (12 le toscane, 10 le Lupe), e desiderose di portare a casa la posta piena. Sarà anche una sfida di ex, in casa giallonera, con le Lupe Pastrello e Russo che affrontano il loro passato, così come il coach Serventi. Partita numero 200 in serie A1, invece, per Ilaria Milazzo.



Entrando in sede di presentazione da segnalare che il gruppo di coach Andreoli arriva da 5 vittorie nelle ultime 6 gare, comprese quelle sui parquet di Campobasso e Sesto San Giovanni. Tante le novità, rispetto all'anno scorso, nel roster toscano.

A cominciare dalle straniere, dove Blake Dietrick è un'arma totale: 16.7 punti di media e 6.5 assist, migliore del campionato in questa statistica. Sydney Wiese è pericolosissima dalla distanza, e Agnieszka Kaczmarczyk, assente nelle ultime due gare per infortunio un cliente difficile sotto canestro. Giovani e talentuose anche le italiane, guidate nelle marcature da Maria Miccoli e dall'ex Vigarano e Venezia Giulia Natali.



Gli appuntamenti fra queste due squadre hanno regalato spesso match emozionanti e combattuti. Il bilancio dei confronti in Serie A1 è di 9 vittorie per Lucca, 7 per San Martino. Lo scorso anno il fattore campo è saltato due volte su due, altro dato che testimonia come sia lecito attendersi una gara dal pronostico aperto.



Ad anticipare i temi del match arriva l'intervista concessa al canale Youtube delle Lupebasket di Giulia Ianezic. L'atleta è ferma ormai da due mesi per l'infortunio che la terrà ancora lontana dai campi per diverso tempo ed ha parlato del suo percorso di recupero e della sfida di domenica



Ricordiamo che i biglietti per Lupe-Lucca saranno acquistabili in cassa a partire dalle 17, fino al raggiungimento della capienza massima del 60%. Obbligatorio per tutti i tifosi sono il green pass rafforzato e l'utilizzo della mascherina. Ricordiamo che i posti sui settori Premium sono riservati, qui tutte le info. La sfida andrà in onda in diretta streaming sul portale web della Lega Basket Femminile: