Serie A1 femminile, il Fila resiste tre tempi ma poi cede nel finale: la Reyer Venezia vince 67-72

È stato un gran bel derby, quello del recupero infrasettimanale giocato mercoledì sera a San Martino di Lupari. Lo vincono le campionesse d'Italia in carica della Reyer, ma solo al termine di una partita vivace e combattuta, giocata tutta punto a punto.

E anche se la serie positiva del Fila si ferma dopo quattro vittorie, all'uscita dal campo ci sono solo applausi per le Lupe, che seppure costrette a fare a meno dell'infortunata Russo (oltre che di Varaldi, due assenze che si aggiungono a quella della lungodegente Ianezic), si sono battute con coraggio mettendoci il cuore, fino a sognare addirittura quella che sarebbe stata un'incredibile impresa.

È firmato Milazzo il primo vantaggio dell'incontro, ma è pronta la risposta delle ospiti, brave a salire sul 2-7 con la tripla di Ndour. È un'Umana ispirata, che con 6 punti consecutivi di Bestagno (2+1 e tripla dall'angolo) vola sul 4-13 al 5'. Kelley prova allora a scuotere le giallonere, con 7 punti in fila che restituiscono il -4 (11-15). Intanto coach Serventi allunga le rotazioni mandando in campo anche le più giovani: al 9' è Peserico a dare il via all'azione chiusa dalla tripla di Guarise, per il -1 Lupe sul 18-19.

In avvio di seconda frazione Mitchell in uscita dai blocchi firma il pareggio a quota 20. Dall'altra parte la lunghissima Ndour approfitta anche del riposo concesso a Kelley per fare la voce grossa sotto le plance, ma San Martino è sempre lì, trovando canestri preziosi con Filippi e Milazzo per rimanere a contatto. Al 16' il tabellone dice ancora 29-30, fra gli applausi di un PalaLupe orgoglioso, e poco dopo la seconda tripla di Kelley vale il nuovo pareggio a quota 32. Anderson tuttavia risponde subito con un gioco da tre punti, e nonostante i primi punti stagionali in A1 di Arado, all'intervallo lungo la Reyer è ancora avanti di un'incollatura grazie alla tripla di Attura: 38-40.

È con 4 punti consecutivi di Kelley che il Fila va ancora a impattare sul 42 pari, ma dall'altra parte Carangelo trova una bomba e subito dopo un 2+1 che fanno male, e in un attimo fanno volare le ospiti sul +9 (44-53). Le Lupe però non ci stanno, e ancora con Filippi e Kelley provano a rifarsi sotto, ritrovando il -2 sul 51-53 (27'). Nonostante le risposte di Thornton e Madera, sono le bombe siglate da Pastrello e Milazzo a consentire di trovare ancora la parità sul 57-57, prima del 2+1 di Anderson che a fil di sirena manda le ospiti all'ultima pausa sul +3.

Eppure la quarta frazione si apre coi canestri della stessa Kelley (top scorer dell'incontro con 24 punti), e di Mitchell, per il sorpasso Fila. È il primo vantaggio delle giallonere dal 2-0 iniziale, ma dura un attimo, perché dall'altra parte risponde subito Madera da tre.

A decidere la sfida saranno i dettagli: come quando al 35' non va la tripla del sorpasso di Mitchell, e sul ribaltamento Carangelo punisce proprio da fuori per il 61-66. San Martino prova a crederci fino alla fine, a 2' dalla sirena Pastrello trova la stessa Mitchell per il nuovo -4 (64-68). Ma Venezia è brava a non farsi sorprendere, e a tenere sempre quel minimo margine che le permette di condurre in porto la vittoria.

Il tabellino ufficiale di Fila San Martino di Lupari-Umana Reyer Venezia 67-72. Progressione Parziali: 18-20, 38-40, 57-60.

Fila San Martino di Lupari : Kelley 24 (8/20, 2/2), Fontana ne, Guarise 3 (0/1, 1/1), Filippi 6 (2/4 da tre), Milazzo 12 (3/5, 2/5), Frigo ne, Pilabere 2 (1/3), Pastrello 9 (2/5, 1/2), Mitchell 9 (3/9, 0/2), Arado 2, Peserico (0/1), Mini ne. All. Serventi.

Umana Reyer Venezia: Bestagno 12 (4/8, 1/3), Carangelo 15 (2/2, 2/5), Thornton 9 (1/4, 0/4), Anderson 10 (3/7), Madera 7 (2/2, 1/5), Smorto ne, Attura 5 (1/3 da tre), Penna, Ndour 14 (5/9, 1/3), Bianchi ne. All. Mazzon.