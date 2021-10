Serie A1 femminile, il Fila vince e diverte: contro la Dinamo Sassari finisce 97-72

Davanti ad un PalaLupe finalmente pieno e festante il Fila supera di slancio la Dinamo Sassari assicurandosi i primi due punti della stagione di Serie A1 2021-2022. Finisce 97-72 per le ragazze di Serventi che, come testimoniano i parziali, hanno sempre tenuto saldamente in mano la partita.

Nel primo quarto il Fila mette subito in chiaro che oggi i due punti devono rimanere in provincia di Padova. Il parziale finisce 28-18. Nel secondo quarto un nuovo allungo di +7 che porta il risultato alla fine del primo tempo sul 56-39.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa le ospiuti tentano una reazione ed accorciano di poche lunghezze il parziale finchè negli ultimi minuti della frazione le Lupe piazzano un nuovo allungo portandosi sul 71-52. Il quarto finale è pura accademia e si chiude sul 26-20 che sommato ai parziali precedenti recita un risultato complessivo di più 25 per la padrone di casa. Finisce 97-72 con il PalaLupe che fa festa.

Quanto alle prove delle singole da segnalare la mastodontica partita di Jessica Lynn Shepard, 34 punti e 22 rimbalzi. Molto bene anche Margaret Taylor Lucas che referta 25 punti. Ma le due campionesse non sono state supportate a dovere dalla compagne. Per il Fila sei atlete in doppia cifra di cui due, Shae Kelley e Ilaria Milazzo in doppia doppia.

Il tabellino ufficiale di Fila San Martino di Lupari-Dinamo Sassari 97-72. Parziali: 28-18; 28-21; 15-13; 26-20

Fila San Martino di Lupari: Kelley 19, Filippi 12, Milazzo 14, Pastrello 16, Mitchell 11, Guarise 5, Antonello 0, Diakhoumpa 0, Mini 0, Russo 20, Varaldi 0, Arado 0. Allenatore: Serventi

Dinamo Sassari: Orazzo 0, Dell'olio 0, Moroni 2, Shepard 34, Lucas 25, Arioli 4, Patanè 3, Mitreva ne, Kozhobashiovska ne, Pertile 4. Allenatore: Restivo