Il Fila perde Giulia Ianezic, per lei operazione al ginocchio

Sarà purtroppo una lunga assenza dai campi, quella che dovrà affrontare Giulia Ianezic. Le visite specialistiche hanno infatti confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lo comunica in una nota di stampa il club di San Martino di Lupari. Una vera sfortuna per l’esterna classe 2000, arrivata al Fila nel corso dell’ultima sessione di mercato, e infortunatasi in allenamento un paio di settimane fa, dopo aver giocato appena una partita ufficiale in maglia giallonera. Giulia sarà operata a inizio novembre a Reggio Emilia dall’equipe del dott. Rodolfo Rocchi, dopodiché inizierà il percorso di recupero.

"L’angoscia e lo spavento dei primi giorni dopo l’infortunio, la tristezza di non poter scendere in campo, hanno lasciato il posto alla consapevolezza che ce la metterò tutta per rientrare nel più breve tempo possibile – spiega Ianezic – Le mie compagne e tutto lo staff mi stanno aiutando a non mollare, mi sostengono in tutti i modi. Non è facile per me restare a sostenere le compagne dalla panchina, ma è come se fossi in campo con loro. Siamo un gruppo molto unito, e mi stanno aiutando tanto".

"Giulia è giovane e ha talento, crediamo molto in lei, tanto che il nostro accordo è pluriennale – commenta il presidente Vittorio Giuriati – Dispiace davvero molto, anche perché l’avevo vista partire bene, molto carica. Sono certo che ci avrebbe dato una grossa mano, e che sarebbe potuto essere un anno importante per lei. Ma credo e mi auguro che sia solo rimandato. Io cerco sempre di guardare il lato positivo anche nella sfortuna, sono sicuro che questa potrà essere un’esperienza che la temprerà, e la aiuterà a crescere di fronte alle difficoltà".