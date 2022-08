Lupebasket, al via la campagna abbonamenti per la stagione di Serie A1 2022-2023

Si avvicina il via della nuova stagione del campionato di Serie A1 di basket femminile per il Fila San Martino, il cui raduno è fissato per giovedì 18 agosto al PalaLupe. Nel frattempo scatta già la Campagna Abbonamenti Lupebasket 2022-2023, contraddistinta dal claim #NoiConLeLupe.

Un hashtag che vuole sottolineare la volontà di sostenere nella maniera migliore la formazione giallonera, iscritta al massimo campionato femminile per il 10° anno consecutivo. Mai come oggi, dopo due anni di pandemia e restrizioni, le Lupe hanno voglia di ritrovare un palazzetto pieno in ogni ordine di posto, e di poter contare sul calore dei loro sostenitori, pronti a scendere in campo insieme a loro con tutto il cuore e il tifo di cui dispongono.



Anche per questo sono state introdotte alcune novità che vanno proprio incontro al pubblico, tramite la gratuità per ampie fasce d'età e l'introduzione, gratis per tutti gli abbonati, della vantaggiosa Fidelity Card Lupebasket!

I PREZZI Restano inalterati, come ormai da diverse stagioni, i costi di Abbonamenti (sia per i Settori A-B che per i Settori Premium) e biglietti. La grande novità è rappresentata però dall'ingresso gratuito per gli Under 18 e gli Over 70: uno sforzo che la Società ha voluto fortemente compiere, proprio per ridare slancio al tifo. Attenzione però: coloro che, pur appartenendo alle fasce Under 18 e Over 70, volessero assicurarsi per tutta la stagione il posto riservato sui Settori Premium, potranno acquistare l'Abbonamento apposito a tariffa ridotta.

? Abbonamento Settori A-B (posto non riservato): 70 euro

? Abbonamento Settori Premium (posto riservato): 100 euro

? Abbonamento Settori Premium Ridotto (Under 18 e Over 70, posto riservato): 80 euro

? Biglietto gara singola A1: 10 euro

? Ingresso gratuito per Under 18 e Over 70 sui Settori A-B

La Società si riserva di variare le modalità di ingresso, qualora venisse reso necessario da nuove disposizioni sanitarie ed eventuali restrizioni sulla capienza.

LE MODALITÀ Per gli Abbonamenti Settori A-B la prenotazione è già aperta a tutti, da effettuare online compilando l'apposito modulo su www.lupebasket.it/prenotazioni

Per gli Abbonamenti Settori Premium è attivo fino al 21 agosto il diritto di prelazione degli Abbonati 2021/22; dal 22 agosto la prenotazione sarà aperta a tutti (fino ad esaurimento posti).

Il riferimento da contattare per prenotare e scegliere il posto è la dirigente Barbara Pegorin (348-7268218, barbara.pegorin@gmail.com).

Tutti coloro che prenoteranno, potranno poi ritirare e pagare l'Abbonamento cartaceo in un secondo momento, in occasione di alcuni appuntamenti fissati ad hoc al PalaLupe, di cui saranno tempestivamente informati.

Per info: ticketing.lupebasket@gmail.com.

FIDELITY CARD Come detto, la principale novità della Campagna Abbonamenti 2022/23 è l'introduzione della Fidelity Card Lupebasket. Si tratta di una tessera che verrà data in omaggio a tutti gli Abbonati (da ottobre, sarà acquistabile anche per gli altri tifosi), e che offre la possibilità di accedere a una serie di agevolazioni e convenzioni economiche con diverse attività di San Martino di Lupari e dei paesi limitrofi, in continuo aggiornamento. Un modo per sentirsi ancora più parte della Community Giallonera, e che permetterà ai tifosi di recuperare agevolmente il costo dell'Abbonamento. Il progetto sta partendo proprio in queste settimane.

Per maggiori info: www.lupebasket.it/fidelity-card.