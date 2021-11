Serie A1 femminile, le Lupe anticipano al sabato il match con Ragusa

Archiviate le emozioni del derby veneto, con lo stop sul parquet dell'imbattuta capolista Famila Schio arrivato solo al termine di una gara molto combattuta, il Fila guarda già al prossimo turno. A San Martino di Lupari è in arrivo la Passalacqua Ragusa, altra big del campionato di Serie A1 di basket femminile.

E per l'occasione, sono cambiati il giorno e la collocazione oraria. Il match valido per la nona giornata, infatti, è anticipato a sabato 4 dicembre, ovviamente sempre al Palasport di Via Leonardo da Vinci 9. Palla a due alle ore 17.00.

I biglietti, comunica la società di San Martino di Lupari, saranno acquistabili in cassa a partire dalle ore 16:00 del giorno del match. "L'augurio - si legge nella nota del club - è che i tifosi possano essere presenti per sostenere le Lupe nell'obiettivo di conservare l'imbattibilità interna".

Ricordiamo, infine, che i biglietti saranno disponibili fino al raggiungimento della capienza massima che, in base alle normative attuali, è fissata al 60% della capienza totale. Tutti i dettagli per l'acquisto sono disponibili al link. Sarà come sempre obbligatorio esibire il Green Pass all’ingresso e indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento.