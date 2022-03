Il Fila vince il recupero con Empoli, e conquista la qualificazione ai playoff

Nell'ultimo recupero dei tanti match che erano saltati a gennaio, il Fila San Martino si impone sull'USE Rosa Scotti Empoli, scappando via nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. Le giallonere, costrette a fare a meno fra le esterne di Milazzo (oltre che delle infortunate di lungo corso Russo e Ianezic), per via dell'infortunio rimediato in Coppa Italia, si portano a casa una vittoria che significa matematica qualificazione ai playoff con due turni d'anticipo.

Un traguardo davvero importante, per una squadra completamente rinnovata che, all'interno di un campionato così competitivo e dal calendario spesso congestionato, ha dovuto convivere per tutta la stagione con infortuni pesanti. Dall'altra parte, è una sconfitta che sancisce un'amara retrocessione per Empoli, ora neanche la matematica lascia più speranze alle toscane.

Partono con un 5-0 ispirato da Kelley le padrone di casa, mentre Empoli ha bisogno di qualche minuto per sbloccare le proprie marcature. Ma quando lo fa, risponde con un rapido 6-0 che le vale il sorpasso. È un primo quarto giocato a bassi ritmi e percentuali, in cui il punteggio non decolla. Sono in particolare le padrone di casa a pagare le difficoltà offensive, che si traducono in un pesante 1/16 totale dal campo nei primi 10'. Il vantaggio toscano è comunque minimo alla prima pausa, sul 7-10.

A rianimare l'attacco delle giallonere è Guarise, che in avvio di seconda frazione ci mette un minuto e mezzo per realizzare tanti punti quanti quelli mandati a segno in totale dalla squadra nel primo periodo. Si scalda anche Mitchell, che firma in rapida sequenza il sorpasso e poi la tripla del +5. La Scotti ha però un atteggiamento tutt'altro che rinunciatario: Rembiszewska rimette in ritmo l'attacco segnando col fallo, e poi la tripla di Bocchetti vale anche il controsorpasso sul 21-22 (15'). Il Fila torna avanti a 1'30" dalla sirena con Pastrello, proprio da dietro l'arco (27-26), e alla sirena di metà gara l'equilibrio è testimoniato dal 29-26 a tabellone.

Dopo il +5 di Mitchell, si scatena Bocchetti, che sfruttando anche un antisportivo segna 7 punti in un amen, e riporta avanti le sue sul 31-35. Rembiszewska firmerà poco dopo anche il +6 toscano (33-39 al 24'), massimo vantaggio ospite. Il Fila si rimette in partita con pazienza, provando a stringere le maglie difensive e a rosicchiare punto su punto lo svantaggio, fino a ritrovare la parità e poi anche il vantaggio, con un grande assist no look di Kelley per il reverse di Pastrello: 43-41. Poco dopo la stessa Kelley segna col fallo, e poi ruba e manda a canestro Guarise. È proprio coi recuperi che il Fila prova finalmente a scappare via: il contropiede di Mitchell (prova da 22 punti e 11 rimbalzi per lei) chiude un break di 13-0 in appena 3', per il 52-41 del 28'. Ancora Guarise farà toccare pure il +15 (58-43) prima dell'ultima pausa.

La gara ora si è messa in discesa per le padrone di casa, il cui margine non scenderà più sotto la doppia cifra. A brillare è ancora Guarise, che bagnerà la sua prima partita in quintetto base con un career high da 20 punti, mentre sfiora la tripla doppia Kelley, autrice di 11 punti, 14 rimbalzi e 8 assist. Ma è prezioso l'apporto di tutte le ragazze di coach Serventi, che concede minuti utili anche alle tante giovani della panchina. Finisce 71-57, ora per le Lupe rimangono solo due partite per chiudere la stagione regolare: sabato a Faenza e mercoledì prossimo in casa con Campobasso.

Il tabellino ufficiale di Fila San Martino di Lupari - USE Scotti Rosa Empoli 71 - 57 (7-10, 29-26, 58-47, 71-57)



FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Kelley* 11 (3/10, 0/2), Guarise* 20 (6/11, 2/3), Antonello, Filippi* 7 (2/3, 1/6), Frigo, Pilabere, Pastrello* 10 (3/6, 1/3), Mitchell* 21 (6/12, 2/6), Varaldi, Arado 2 (1/1, 0/2), Peserico, Diakhoumpa Allenatore: Serventi L.



Tiri da 2: 21/47 - Tiri da 3: 6/24 - Tiri Liberi: 11/17 - Rimbalzi: 46 18+28 (Kelley 14) - Assist: 11 (Kelley 8) - Palle Recuperate: 13 (Kelley 4) - Palle Perse: 17 (Kelley 5)



USE SCOTTI ROSA EMPOLI: Ruffini*, Stoichkova* 2 (1/5, 0/2), Aramini, Baldelli* 14 (5/9, 0/2), Williams* 10 (4/7 da 2), Manetti 4 (1/1 da 2), Narviciute 4 (1/3 da 2), Antonini, Rembiszewska* 11 (2/7, 2/6), Bocchetti 12 (2/4, 2/6)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 16/37 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 13/13 - Rimbalzi: 35 5+30 (Williams 9) - Assist: 9 (Narviciute 4) - Palle Recuperate: 10 (Stoichkova 2) - Palle Perse: 26 (Stoichkova 4)