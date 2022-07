Serie A1 femminile, nuovo colpo del Fila: dalla WNBA arriva la guardia Delicia Washington

Si arricchisce di un nuovo tassello la formazione di Serie A1 2022-2023 del Fila San Martino di Lupari, che annuncia in una nota di stampa l’ingresso tra le Lupe della giocatrice statunitense Delicia Washington, 25enne guardia di 178 cm in uscita dall'Università di Clemson.

Nata l'11 maggio 1997 a Macclenny, in Florida, la neo atleta giallonera inizia a farsi notare già durante gli anni del liceo alla Baker County High School, dove gioca con ottimi risultati sia a pallacanestro che a softball.

Per lei anche una stagione a quasi 28 punti di media e diversi riconoscimenti, prima di iniziare la carriera collegiale all'Università di Florida: sarà la prima giocatrice del suo liceo ad approdare in una squadra di Division I, la massima categoria del basket NCAA.

Con le Gators disputa tre stagioni, dal 2016 al 2019, tutte chiuse con una media punti in doppia cifra. Nella prima è anche premiata come matricola dell'anno per la Southeastern Conference, mentre nel novembre 2017 contro Savannah State fa registrare una tripla doppia da 12 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.

Nel 2019 decide di trasferirsi in South Carolina, all'Università di Clemson, dove, dopo una stagione in cui è impossibilitata a giocare partite ufficiali per le regole sui trasferimenti fra College, disputa altre due annate. Nella prima viaggia a 16.4 punti, 6 rimbalzi e 3.5 assist a gara: numeri confermati anche l’anno successivo, con la media punti che sale a 17.2 (con il 48% da due e il 35% da tre).

Chiude la sua ultima stagione collegiale in maglia Tigers guidando la squadra per media punti, rimbalzi, assist, palle rubate e percentuale dal campo, diventando una delle atlete con più riconoscimenti nella storia dell’Ateneo, e segnalandosi anche per una super prova da 40 punti contro Georgia Tech.

Lo scorso aprile viene invitata dalle Connecticut Sun al training camp per la stagione WNBA, e sarà l'ultima esperienza in patria prima di inaugurare la sua carriera al di qua dell'oceano: prossima tappa, San Martino di Lupari!

Il suo è l'ottavo nome ad essere ufficializzato per il roster a disposizione di coach Serventi, dopo quelli di Russo, Dedic, Pastrello, Verona, Ianezic, Milazzo e Kaczmarczyk.

IL SALUTO DI DELICIA WASHINGTON AI TIFOSI DEL FILA