Serie A1 femminile, il Fila rimonta da -19 e sfiora l'impresa: vince Lucca 69-61

Un allungo nell'ultimo parziale aiuta la Gesam Gas E Luce Lucca a portare a casa la vittoria sul Fila San Martino di Lupari. Dietrick, Kaczmarczyk e Gilli firmano il break decisivo con San Martino (13 per Milazzo, Kelley e Mitchell) che deve giocare un finale di rincorsa, senza però mai riuscire nell'aggancio. Per Lucca solita, chirurgica, Dietrick da 19 punti, 10 rimbalzi e 5 assist.

Nonostante i problemi di infortuni e un calendario che nell’ultimo periodo è stato spietato, le giallonere si presentano alla pausa per la Coppa Italia (da giovedì a domenica a San Martino di Lupari) ancora in piena zona playoff, con la conferma una volta di più del proprio valore

La partita - In avvio le padrone di casa si dimostrano subito ispirate da dietro la linea dei 6.75, e coi canestri di Dietrick e Natali si portano sull’8-3. Maggiori difficoltà offensive invece per le giallonere, che sembrano risentire di tutta la stanchezza accumulata nei recenti impegni, e nei primi 6′ realizzano un solo canestro dal campo con Mitchell. Miccoli porta così il vantaggio in doppia cifra firmando il piazzato del 16-5. Kelley prova a sbloccare le sue, ma Lucca pare andare a una velocità doppia, e con un’altra bomba di Dietrick vola sul 23-7 dopo neanche 8′.

In avvio di secondo quarto Frustaci va a segno da fuori per la seconda volta, firmando il massimo vantaggio sul 29-10, ed è 5/10 da tre per Lucca in questo momento. San Martino però cerca una reazione d’orgoglio, trovando energie preziose dalla panchina: Arado e Pilabere sono autrici insieme a Pastrello di un minibreak di 7-0, che restituisce un minimo di fiducia. C’è anche una bella stoppata di una positiva Varaldi, poi a segno dall’altra parte con un pregevole movimento. Ora l’inerzia pare essersi spostata dalla parte del Fila, che è salito di colpi anche in difesa e con la tripla di Guarise ritrova il -8: 32-24 al 17′. Negli ultimi 6′ del quarto è di 15-4 il parziale per le ospiti, che prima dell’intervallo con Milazzo e Kelley tornano addirittura a sole 4 lunghezze di distanza sul 36-32.

Con Pastrello e Milazzo le Lupe vanno anche a impattare a inizio secondo tempo, e dopo la risposta di Dietrick, la stessa Milazzo si ripete con la tripla che vale l’insperato sorpasso, e il primo vantaggio della gara per le giallonere. San Martino ci crede davvero, e per due volte con Mitchell e Pilabere trova il +3. La risposta delle toscane non tarda tuttavia ad arrivare: sono Parmesani, Miccoli e Kaczmarczyk a firmare l’8-0 che restituisce loro il vantaggio sul 48-43. Il Fila comunque è sempre a contatto, e all’ultima pausa c’è un solo possesso di distacco: 50-47.

La tripla di Dietrick con cui si apre il quarto periodo è di quelle pesanti, e subito dopo arriva un 2+1 di Kaczmarczyk che in un attimo restituisce il +9 alle padrone di casa (56-47), obbligando coach Serventi al timeout. San Martino non vuole però mollare, e dopo essere scivolata anche a -11, si riavvicina con Kelley e Pastrello, autrice della bomba del 58-53 a 5′ dalla fine. Mitchell fa anche -3, ma ogni volta che serve le toscane trovano punti preziosi da Dietrick, autrice della sua quinta bomba. Poco dopo la imita Frustaci, per il 66-55 che entrando negli ultimi 3′ sa quasi di colpo del ko. Anche perché al bel canestro in reverse di Pastrello risponde Miccoli con l’11^ tripla toscana, che anticipa i titoli di coda: finisce 69-61, ma per le Lupe è comunque una prova da applausi.

Il tabellino ufficiale di Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Fila San Martino di Lupari 69 - 61 (26-10, 36-32, 50-47, 69-61)



GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Azzi NE, Natali* 10 (2/7, 2/5), Dietrick* 19 (2/4, 5/10), Parmesani* 2 (1/2, 0/1), Gianolla 4 (1/4 da 2), Kaczmarczyk* 8 (3/6, 0/2), Miccoli* 13 (5/9, 1/3), Valentino, Gilli 2 (1/2 da 2), Frustaci 11 (1/1, 3/9) Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 16/35 - Tiri da 3: 11/30 - Tiri Liberi: 4/8 - Rimbalzi: 46 9+37 (Kaczmarczyk 15) - Assist: 17 (Dietrick 5) - Palle Recuperate: 4 (Dietrick 3) - Palle Perse: 17 (Dietrick 4)

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Kelley* 13 (4/11, 1/3), Guarise 4 (0/3, 1/3), Filippi*, Milazzo* 13 (4/7, 1/4), Frigo NE, Pilabere 5 (1/3, 1/3), Pastrello* 9 (2/9, 1/4), Mitchell* 13 (6/6, 0/6), Varaldi 2 (1/1, 0/1), Arado 2 (1/1 da 2), Peserico NE, Mini NE Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 19/41 - Tiri da 3: 5/25 - Tiri Liberi: 8/14 - Rimbalzi: 40 8+32 (Pilabere 10) - Assist: 9 (Kelley 4) - Palle Recuperate: 10 (Mitchell 3) - Palle Perse: 12 (Mitchell 4)

Arbitri: Valleriani D., Calella D., Mura E.