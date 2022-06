Giulia Ianezic voglia di riscatto: dopo l'infortunio è pronta a una nuova stagione col Fila

Al termine di ogni stagione, è consuetudine stilare delle classifiche individuali. Se ci fosse anche una categoria speciale per la giocatrice più sfortunata, sarebbe difficile non dare il primato a Giulia Ianezic. L'esterna classe 2000, arrivata a San Martino di Lupari la scorsa estate dopo le esperienze a Muggia, Udine e Broni, ha potuto giocare infatti una sola gara ufficiale con la maglia delle Lupe.

Dopo l'esordio all'Opening Day, e pochi giorni prima del debutto di fronte al suo nuovo pubblico, Giulia è purtroppo incappata in un serio infortunio al legamento crociato del ginocchio, che l'ha costretta a osservare da bordocampo tutto il resto della stagione. In quei mesi però non si è mai arresa, anzi ha lavorato duramente per tornare al più presto in campo, e nel frattempo ha continuato a sostenere le compagne.

"Il Fila - scrive l'Ufficio Stampa del Club in una nota - è pronto a scommettere ancora su di lei, ripartendo da dove ci eravamo fermati. Ianezic è dunque il quinto nome ufficiale del roster a disposizione di coach Serventi, dopo quelli già comunicati di Russo, Dedic, Pastrello e Verona. Le rivolgiamo un grande in bocca al lupo, non vediamo l'ora di rivederla sul parquet"