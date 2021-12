Serie A1 Femminile, le Lupe cedono in casa contro Lucca: 73-85 il finale

Partita avvincente e combattuta quella disputata al PalaLupe tra il Fila San Martino di Lupari e la Gesam Gas&Luce Lucca. Finisce 73-85 per le ospiti al termine di 40' minuti giocati per lunghi tratti ad altissimi ritmi e percentuali.

Le Mura Lucca, dopo 40' in equilibrio ma comunque quasi sempre condotti, allungano nel finale e portano a casa i due punti. Per le ragazze di coach Serventi appuntamento al giorno di Santo Stefano, per andare a caccia del riscatto di nuovo in casa, contro la E-Work Faenza.

La partita - Il primo quarto è subito intenso e combattuto, ne è testimonianza plastica il parziale, 24-27 per Lucca. Nel secondo quarto il tema del match non cambia, la partita è sempre intensa bella e combattuta. La frazione si chiude 22-23 per le ospiti per un punteggio complessivo al termine del primo tempo di 46-50.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Lucca sembra intenzionata a scappare definitivamente ma le Lupe con costanza e coraggio tengono il campo limitando il parziale al 13-16. Quando mancano 10 minuti al termine del matche il tabellone del PalaLupe recita Fila San Martino di Lupari 59, Gesam Gas&Luce Lucca 66.

Nel quarto finale le padrone di casa provano a risalire la china ma la solidità di Lucca non lo permette. Il parziale si chiude sul 14-19 per un risultato finale di 73-85

Il tabellino ufficiale di Fila San Martino di Lupari-Gesam Gas&Luce Lucca 73-85, Progressione parziali 24-27, 46-50, 59-66