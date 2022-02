Serie A1 femminile, il Fila passa con forza ed autorevolezza sul parquet di Broni: 54-76 il finale

Sul sempre insidioso parquet di Broni, il Fila San Martino di Lupari guida praticamente per tutto l'incontro e scappa via in un terzo quarto quasi perfetto. Finisce 54-76 per le Lupe la sfida del campionato di Serie A1 di basket femminile. Per le ragazze di Coach Serventi un bel basket e tanti minuti in campo anche per le giovani, con l'esordio assoluto in A1 di Anna Fontana

La partita - Primo quarto in sostanziale equilibrio giocato di fatto punto a punto, 14-12 il parziale. Nel secondo quarto le Lupe piazzando il primo allungo vincendo la frazione per 14-21 ed andando al riposo lungo sul 28-34.

Al ritorno sul parquet il Fila assesta il colpo decisivo piazzando un parziale di +14, 13-27 il risultato. Al minuto 30' il tabellone del Palaverde recita Broni 41, Fila 60,

Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio, la frazione termina 13-16 per un risultato complessivo di 54-76 per le ospiti. Per il Fila è la decima vittoria in campionato, una vittoria che proietta le Lupe al sesto posto nella classifica generale a due punti di distanza dalla quotata Ragusa.

Il tabellino ufficiale di Broni Costruzioni Italia-Fila San Martino di Lupari 54-76. Parziali: 14-12; 14-21; 13-27; 13-16

Broni Costruzioni Italia: Bestagno E. (C) 5 Galbiati V. 14 Mazza F. 3 Dedic N. 11 Smith J. 13 Albano C. 4 Repetto M. 0 Castelli G. ne Masic M. 2 Bona S. 2

Fila San Martino di Lupari: Kelley S. 19 Filippi M. (C) 5 Milazzo I. 18 Pastrello S. 10 Mitchell C. 12 Fontana A. 0 Guarise I. 0 Antonello V. 0 Pilabere K. 8 Arado A. 0 Peserico A. 4 Diakhoumpa D. 0