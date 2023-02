Fila San Martino di Lupari, dal Lussemburgo arriva un rinforzo: ecco l'ala americana

Si arricchisce di un nuovo nome il roster del Fila San Martino di Lupari. La formazione di coach Lollo Serventi, che nelle scorse settimane ha dovuto salutare Marta Verona, si prepara ora ad accogliere Dejza James, 27enne ala statunitense proveniente dal Grengwald, nel campionato del Lussemburgo.

Il club giallonero ha dunque scelto di utilizzare quel visto che ancora aveva a disposizione per una giocatrice extracomunitaria per ingaggiare l'atleta nata il 24 dicembre 1995 in California. Ala di 185 cm, James ha giocato al College per le Arizona Wildcats, chiudendo la stagione da senior con 5.3 punti e 4.4 rimbalzi di media.

La sua carriera oltreoceano inizia nel 2017 in Portogallo, dove si mette in mostra con la maglia del Benfica, firmando 17.8 punti e 10 rimbalzi a gara. Seguono due stagioni nella seconda divisione turca, anche qui sempre in doppia doppia di media: prima con il Mersin Gelisim (21+14), poi nella seguente a Urla (26+15) e da metà campionato al Mardin (22+13), prestazioni che le valgono l'inserimento nel miglior quintetto del torneo.

Nel 2020/21 gioca nel massimo campionato ungherese, con il Csata Budapest, col quale raggiunge i playoff e fa registrare medie di 10 punti e 6.5 rimbalzi. Segue l'avventura nella A1 greca: con la maglia di Eleutheria Moshatou viaggia a 15.6 punti e 10.4 rimbalzi, disputando anche due gare del turno preliminare di Eurocup.

Infine, in questa stagione ha giocato appunto nel Grengwald, in Lussemburgo: con medie di 22.6 punti, 11.1 rimbalzi e 2.8 assist, ha guidato la squadra all'attuale secondo posto in classifica. Per lei anche un high di 36 punti, fatto registrare in una sfida con un eccellente 9/14 da tre.

Otto invece le gare giocate in Eurocup, competizione nella quale è stata la migliore delle sue con 20.5 punti e 7.3 rimbalzi a uscita.

Ora James è pronta per la sua prima esperienza in Italia. La giocatrice è già arrivata a San Martino di Lupari e si è messa a disposizione dello staff tecnico, per inserirsi al meglio nel roster del Fila e offrire il proprio contributo in questa ultima parte di stagione.