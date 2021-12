Serie A1 femminile, le Lupe tornano a vincere in casa: battuta la E-Work Faenza 64-54

Il Fila San Martino di Lupari torna a vincere sul parquet amico dopo oltre un mese, contro Broni il 21 novembre l'ultima gioia, e supera per 64-54 una E-Work Faenza molto imprecisa al tiro. Decisiva per la vittoria delle padrone di casa la bella prova di Shae Kelley che chiude il referto con 20 punti e di contro l'eccessivo numero di palle perse, 27 alla fine, dalla ospiti.

La partita - Inizio complicato per entrambe le formazioni, con le difese che hanno la meglio sugli attacchi nei primi due minuti. Una penetrazione di Cupido sblocca il tabellone, mentre San Martino con Filippi e Mitchell trova il primo vantaggio sul 7-4.

L’E-Work prova a riavvicinarsi con Pallas, ma l’errore della numero 3 viene punito sul ribaltamento di fronte dal piazzato di Mitchell: 9-4 e primo timeout di serata chiamato da Ballardini. Il secondo fallo sanzionato a Pallas è il primo campanello d’allarme per le romagnole, che rientrano comunque sul -4 grazie al 2/2 dalla lunetta di Cupido.

San Martino tocca il massimo vantaggio sul +10 (20-10) firmato dall’appoggio in contropiede di Kelley ad un minuto dalla fine. Il canestro sulla sirena di Alice Cappellotto permette alle bianconere di chiudere la prima frazione con nove lunghezze da recuperare (22-13).

Nella seconda frazione l’accoppiata Davis-Pallas prova a tenere a galla Faenza, firmando un 5-0 di break che rimette a contatto le ospiti (22-18). Le padrone di casa però non ci stanno e rispondono alla grande, guidate da un’ispirata Pastrello e dal dodicesimo punto di Kelley, ritornando subito sulla doppia cifra di vantaggio, con 5 minuti da giocare prima dell’intervallo (28-18).

L’arresto e tiro di Filippi regala il nuovo massimo vantaggio alle giallonere (+12), mentre l’E-Work si aggrappa alla fisicità di Pallas, che continua a farsi largo sotto i tabelloni, catturando il suo undicesimo rimbalzo di serata e mettendo a referto due punti che tengono le compagne in partita. Nel momento di difficoltà della Lupe però è ancora capitan Filippi a piazzare una tripla pesantissima, che manda le squadre negli spogliatoi col punteggio di 33-22.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga si parte dal terzo fallo personale di Pastrello che costringe subito coach Serventi ad inserire Russo sul parquet, mentre l’E-Work tenta lentamente di ricucire lo strappo, chiudendo bene in difesa e rosicchiando qualche punto in attacco con le giocate del duo Pallas-Davis: dopo 4′ di gioco il tabellone dice 37-29 in favore delle Lupe.

Il parziale bianconero non si ferma e la tripla in transizione di Jori Davis vale il -3 E-Work (39-36) e la doppia cifra per la ragazza di New Orleans. San Martino non ha la brillantezza offensiva del primo quarto ma riesce, prima con Milazzo, poi con Pastrello, a firmare un mini-break di 5-0 che le ridà ossigeno in un momento di grande difficoltà (46-36). Il terzo periodo si chiude con le giallonere ancora avanti in doppia cifra, 46-36 il parziale.

Nel quarto finale k’inerzia del match è completamente nelle mani delle padrone di casa, che toccano anche il +16, grazie ad una scatenata Kelley in fase offensiva, che rimane per distacco la miglior realizzatrice di serata a quota 20 (52-36).

Faenza prova a tenere accese le speranze di rimonta, con la tripla di Morsiani a 5′ dal termine che vale il -11, ma è solo una breve illusione, perchè San Martino non lascia spazio ad altri tentativi di ricucire lo strappo. L’ennesima palla persa delle ragazze di Ballardini apre la strada al contropiede di Milazzo, che riporta le compagne sul +15, chiudendo di fatto definitivamente i giochi in anticipo.

Il punteggio finale premia la squadra di Serventi, che ritorna al successo dopo il ko interno con Lucca, vincendo 64-54 e salendo a quota 12 in classifica.

Il tabellino ufficiale di Fila San Martino di Lupari-E-Work Faenza 64-54. Parziali: 22-13, 11-9, 13-14, 18-18

Fila San Martino di Lupari: Kelley 20, Guarise, Filippi 8, Milazzo 7, Frigo N.E., Pilabere 4, Pastrello 11, Russo 8, Mitchell 6, Varaldi N.E., Arado N.E., Peserico N.E.

E-Work Faenza: Schwienbacher 5, Pallas 14, Cappellotto 4, Morsiani 3, Cupido 6, Policari N.E., Manzotti, Llorente 3, Castello, Davis 17, Porcu 2