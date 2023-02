Serie A1, il Fila conduce per 35' minuti ma nel finale a spuntarla è la Parking Graf Crema

Epilogo amaro in quel di Crema per il Fila, che contro una squadra in forte risalita va vicino al colpo esterno, conducendo per 35'. Arrivano a toccare anche il +10 le Lupe, ma la Parking Graf non molla e nel finale la spunta, centrando un successo che cambia gli equilibri della classifica. Ora infatti le due squadre sono appaiate all'ottavo posto, ma Crema vanta il 2-0 negli scontri diretti e in questo momento è virtualmente in zona playoff. Dovrà ripartire da ciò che di buono ha mostrato, invece, San Martino di Lupari, per affrontare al meglio le ultime cinque importantissime gare di stagione regolare.

La partita - C'è equilibrio in avvio: Pastrello risponde a Kaba con due canestri consecutivi, poi si mette al lavoro Dickey per il 6-6. San Martino prova a tenere il naso avanti col gioco da tre punti della stessa Pastrello e con Washington, autrice del 6-11 al 4'. E quando D'Alie pareggia da tre, Milazzo le risponde con un bel 2+1. Il nuovo +5 arriverà poi con le bombe di Russo e della neo entrata Dejza James (16-21), al debutto con la maglia giallonera. Dall'altra parte è comunque ispirata Kaba (9 punti e 4/4 per iniziare), e alla prima pausa il tabellone dice 22-23.

Si riparte allo stesso modo nella seconda frazione, con un botta e risposta che comunque vede le Lupe restare ancora avanti. Due canestri di James e il furto e contropiede di Guarise propiziano anche un mini-break, per il 24-31 del 13'. Il vantaggio salirà poco dopo a 9 lunghezze (26-35), prima che la bomba di D'Alie rimetta in ritmo le padrone di casa. Con pazienza la Parking Graf si riporta allora a contatto, anche perché nel frattempo dall'altra parte le percentuali calano, ed è dalla lunetta che Meresz completa la rincorsa firmando il 35-35. Nel finale però Kaczmarczyk da fuori sblocca le sue, e poi sono Russo e Washington a firmare il nuovo minibreak. Si va all'intervallo sul 36-42, anche se i tre falli a carico di ciascuna delle tre lunghe non sono una buona notizia per coach Serventi.

San Martino prova ancora a ripartire convinta, toccando di nuovo il +9 (38-47) con Milazzo. Crema però ha la mano calda, e con le bombe di Melchiori e Meresz prova a restare lì. Dall'altra parte replicano James e Dedic, facendo salire per la prima volta il vantaggio in doppia cifra: 48-58 al 26'. Ancora una volta, però, basta un attimo a Crema per infiammarsi, complici alcune sanguinose palle perse dall'altra parte. Sono D'Alie e Nori a riavvicinare le padrone di casa, sul 56-60. E sulla sirena di fine quarto è la bomba dall'angolo di Melchiori a riportare le sue a -1, 61-62.

Milazzo da fuori prova a restituire fiducia al Fila, e poi è James (15 punti e 9 rimbalzi al debutto) a trovare il jolly allo scadere dei 24", per il 61-68. Ma la Parking Graf è sempre lì, e poco dopo coi liberi di Conte va di nuovo a impattare a quota 68. Arriva anche il quarto fallo per Kaczmarczyk e James, e al 35' Meresz riporta avanti le lombarde per la prima volta dopo il 2-0 di inizio partita. Ora l'inerzia è tutta per Crema, che a livello psicologico può probabilmente giocare più libera, considerati i recenti risultati delle due squadre. La bomba di D'Alie vale il 73-69, ma poi Pastrello e Kaczmarczyk la pareggiano ancora. Le palle perse continuano tuttavia ad essere un problema enorme per San Martino, che spreca anche qualcosa dalla lunetta, e intanto perde James per 5 falli. È la tripla di Meresz dell'80-73, a 2' dalla fine, a far partire i titoli di coda e a lanciare le padrone di casa verso il successo.

Il tabellino di Parking Graf Crema - Fila San Martino di Lupari 84 - 77 (22-23, 36-42, 61-62, 84-77)

PARKING GRAF CREMA: D'Alie* 18 (2/8, 3/6), Melchiori* 6 (0/4, 2/4), Nori 4 (2/4 da 2), Conte 7 (1/2, 0/4), Kaba* 15 (6/10 da 2), Capoferri NE, Radaelli NE, Caccialanza NE, Severgnini NE, Rizzi, Dickey* 14 (5/16, 0/2), Meresz* 20 (6/9, 2/3) Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 22/53 - Tiri da 3: 7/19 - Tiri Liberi: 19/23 - Rimbalzi: 40 14+26 (Dickey 11) - Assist: 9 (D'alie 3) - Palle Recuperate: 10 (Melchiori 3) - Palle Perse: 12 (D'Alie 6) - Cinque Falli: Melchiori

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 14 (4/12, 0/1), Guarise 2 (1/1 da 2), Milazzo* 14 (3/5, 1/4), Ianezic NE, Diakhoumpa NE, Pastrello* 14 (6/9, 0/1), Frigo NE, Russo 5 (1/3, 1/3), Kaczmarczyk* 9 (3/3, 1/1), Arado NE, Diakhoumpa 15 (3/7, 3/5), Dedic* 4 (0/1, 0/1) Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 21/41 - Tiri da 3: 6/16 - Tiri Liberi: 17/22 - Rimbalzi: 38 6+32 (Washington 10) - Assist: 9 (Washington 3) - Palle Recuperate: 9 (Washington 4) - Palle Perse: 17 (Milazzo 7) - Cinque Falli: Kaczmarczyk, Diakhoumpa Arbitri: Ferretti F., Attard L., Tarascio S.