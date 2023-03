Serie A1, stop a testa alta per il Fila nell'infrasettimanale di Sassari

Nel turno infrasettimanale di Techfind Serie A1 femminile il Fila deve cedere il passo al Banco di Sardegna Sassari, che con questo successo aggancia temporaneamente il terzo posto in classifica. Ci hanno provato le Lupe, costrette a inseguire fin dall'avvio ma capaci di restare sempre in partita. Nel finale però, dopo essere tornata anche a -1 nel terzo periodo, la formazione giallonera non ha più avuto le energie per rimanere aggrappata alle avversarie. Resta comunque di 4 lunghezze il vantaggio sulla zona play out, con tre giornate ancora da disputare.

Ritmi alti nelle prime battute, con le padrone di casa subito avanti di qualche lunghezza con Gustavsson, e le Lupe a rispondere (7-6 al 3'). È Holmes, che mette in mostra tutte le sue qualità, a realizzare un 6-0 che vale il primo mini strappo alle padrone di casa, e obbliga coach Serventi al timeout. Poi è con due triple di James, neo ingresso dalla panchina, che si sbloccano le Lupe, le quali nel frattempo ritrovano anche Arado dopo l'infortunio muscolare. A chiudere la frazione è però ancora Holmes, per il 18-12 del 10'.

Faticano in attacco a vedere il canestro le ospiti (4/20 al tiro nei primi 13'), e così Sassari ne approfitta: Holmes ha già tanti punti quanti quelli in totale delle avversarie, quando manda a bersaglio la bomba del 25-13. Nel momento di difficoltà a suonare la carica è Washington, autrice di 5 punti nel 7-0 che rimette in ritmo le sue riportandole a -5. La Dinamo risponde mandando a bersaglio tre bombe in fila, anche se dall'altra parte è ancora un'ottima Washington (12 punti nel quarto) a tenere in linea di galleggiamento San Martino, che poi a fil di sirena trova il primo canestro della serata di Milazzo: la sua tripla vale il 36-30.

Dopo l'intervallo si riparte con percentuali più basse, ma il Fila comunque ci crede, e grazie alla bomba di Kaczmarczyk e al fade away di James ritorna anche a -1, sul 40-39 del 26'. Dall'altra parte però sono due ex come Ciavarella e Toffolo a sbloccare l'attacco delle padrone di casa, e a cambiare tutta l'inerzia, con San Martino che invece paga lo sforzo: il quarto si chiude con un parziale di 15-5, per il 55-44 del 30'.

Pare essere a corto di benzina il Fila, reduce dalla battaglia di domenica con Brescia, e manca anche un po' di fortuna, perché alcune buone conclusioni escono beffardamente dopo aver danzato sul ferro. Dall'altra parte invece gioca sul velluto la Dinamo, brava ad allungare a +16 (68-52). Non si arrendono comunque le giallonere, di nuovo a -11 poco dopo con Arado, ma il tempo ora scarseggia, e Sassari non vacilla. San Martino chiude con tre under 20 in campo (Guarise, Arado e Frigo), e comunque a testa alta: finisce 71-61. Ora testa alla prossima, domenica in casa con Faenza (ore 18.30) ci si gioca due punti fondamentali.

Il tabellino di Banco di Sardegna Dinamo Sassari - Fila San Martino di Lupari 71 - 61 (18-12, 36-30, 55-44, 71-61)

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Toffolo 10 (4/4, 0/1), Mazza NE, Carangelo* 8 (1/3, 2/7), Arioli NE, Gustavsson* 13 (3/4, 1/2), Ruiu NE, Makurat Anna* 4 (1/2, 0/4), Fara NE, Thomas* 9 (1/3 da 3), Tiburcio Martinez NE, Holmes* 17 (5/11, 2/5), Ciavarella 10 (2/2, 2/4) Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 16/26 - Tiri da 3: 8/26 - Tiri Liberi: 15/18 - Rimbalzi: 40 5+35 (Holmes 13) - Assist: 19 (Carangelo 7) - Palle Recuperate: 4 (Gustavsson 1) - Palle Perse: 15 (Carangelo 4) - Cinque Falli: Holmes

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 16 (4/8, 2/6), Guarise, Milazzo* 5 (1/3, 1/6), Pastrello* 5 (1/4, 0/2), Frigo, Russo 4 (2/4, 0/3), Kaczmarczyk* 10 (2/5, 1/2), Arado 2 (1/2 da 2), James 14 (4/10, 2/6), Dedic* 5 (1/4, 1/2) Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 16/41 - Tiri da 3: 7/30 - Tiri Liberi: 8/14 - Rimbalzi: 37 14+23 (Kaczmarczyk 7) - Assist: 17 (Kaczmarczyk 6) - Palle Recuperate: 7 (Guarise 2) - Palle Perse: 7 (Washington 3) Arbitri: Martellosio M., Tommasi E., Del Gaudio A.