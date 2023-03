Serie A1 femminile, netta vittoria del Fila San Martino di Lupari: battuta Faenza di +29

Contro la E-Work Faenza arriva la vittoria più ampia della stagione per il Fila San Martino di Lupari, +29 86-57 il finale, autore di una gran prova offensiva e difensiva, che permette di indirizzare la contesa già nel primo tempo. Un giusto premio per un pubblico ancora una volta straordinario.

Ma la contemporanea vittoria della Parking Graf Crema rende, in parte, vano il successo delle giallonere che da un lato mettono in cassaforte la nona posizione e la salvezza matematica, ma dall'altro lato dovranno combattere per l'accesso ai playoff.

Da segnalare i 19 punti di James e 18 di Washington per le venete, per Faenza sono 18 i punti di Kunaiyi-Akpanah nella sconfitta che porta le romagnole definitivamente ai Playout

Il tabellino di Fila San Martino di Lupari - E-Work Faenza 86 - 57 (27-18, 51-24, 72-40, 86-57)

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 18 (6/7, 1/2), James 19 (5/8, 3/9), Guarise 2 (1/2, 0/1), Tau, Milazzo* 9 (1/3, 2/3), Pastrello* 12 (0/2, 3/4), Russo 7 (2/3, 0/3), Kaczmarczyk* 9 (3/5, 1/2), Arado 2 (1/1, 0/1), Dedic* 8 (4/6, 0/1) Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 23/37 - Tiri da 3: 10/26 - Tiri Liberi: 10/13 - Rimbalzi: 40 9+31 (James 7) - Assist: 21 (Milazzo 7) - Palle Recuperate: 9 (Washington 4) - Palle Perse: 17 (Washington 6)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 2 (1/1 da 2), Kunaiyi-Akpanah* 18 (6/7, 0/2), Moroni*, Cupido 7 (2/4, 0/4), Policari* 5 (1/4, 1/7), Georgieva 2 (1/1, 0/1), Hinriksdottir 12 (1/2, 2/4), Baldi 3 (0/1, 1/3), Egwoh NE, Davis* 2 (1/3, 0/1), Campisano 6 (0/4, 2/2) Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 13/28 - Tiri da 3: 6/27 - Tiri Liberi: 13/19 - Rimbalzi: 31 9+22 (Kunaiyi-Akpanah 7) - Assist: 13 (Cupido 5) - Palle Recuperate: 10 (Franceschelli 4) - Palle Perse: 23 (Moroni 4) - Cinque Falli: Franceschelli Arbitri: Yang Yao D., Attard M., Marzo P.