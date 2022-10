La rimonta si ferma sul più bello, il Fila cede in casa all'Allianz Geas

Primo stop interno del campionato per il Fila, che al PalaLupe deve cedere all'Allianz Geas Sesto San Giovanni. Si conferma squadra solidissima quella lombarda, terza in classifica con 4 vittorie in 5 gare, e brava a portarsi a casa un match guidato sin dal secondo quarto.

Il Fila ha pagato un blackout offensivo proprio in quella frazione, e non è bastata la generosa rimonta che ha permesso di risalire dal -16 fino al -4 di inizio quarto periodo, perché poi dalla lunetta le ospiti hanno sigillato la vittoria.

La cronaca - Prima del via, un piccolo spavento poi per fortuna rientrato, quando la giovanissima Diakhoumpa accusa un mancamento a pochi minuti dalla palla a due: un calo di zuccheri che però, per sicurezza, la terrà fuori dalla gara. L'inizio di partita è equilibrato: Milazzo e Kaczmarczyk rispondono a Dotto (10-9 al 5'), e fra sorpassi e controsorpassi non si registra mai un vantaggio superiore al singolo possesso. A presentarsi avanti di un'incollatura alla prima pausa è l'Allianz (18-19), ma l'equilibrio è testimoniato dalle statistiche al tiro: 7/17 San Martino, 7/18 Sesto San Giovanni.

La tripla di Holmes e il canestro di Moore valgono per la prima volta un minibreak (18-24), col Fila a pagare qualche palla persa di troppo, frutto anche del buon lavoro delle avversarie sulle linee di passaggio. È destinato ad andare in rottura prolungata l'attacco delle padrone di casa, che dal 22-26 del 14' inanellano una lunga serie di errori. Ne approfittano Begic e compagne, brave a piazzare un 11-0 con cui prendono il comando del punteggio. La seconda frazione si chiude con un parziale di 7-20, per il +14 ospite dell'intervallo.

Ancora Begic (17 e 9 rimbalzi per la lunga croata) firma il massimo vantaggio appena inizia la ripresa, col canestro del 25-41. È però un Fila diverso, quello rientrato dagli spogliatoi. Con pazienza le ragazze di Serventi provano a ricucire, e quando due triple in sequenza di Milazzo (la seconda col fallo), unite all'appoggio di Washington, consentono di dimezzare le distanze (35-43 al 24'), c'è di nuovo una partita. Il Geas risponde presente, firmando due bombe preziose con Trucco e Panzera, ma replica ancora un'ispirata Milazzo (5/6 da tre per lei), e poi con Washington (top scorer del match con 18 punti) il divario è ridotto a 7 lunghezze all'ultima pausa: 46-53.

Dedic e Russo restituiscono per due volte anche il -4, in avvio di quarto periodo. Dall'altra parte le ospiti sono però brave a tenere la testa avanti, anche grazie alle incursioni dell'ex Dotto, che va in lunetta con continuità (10/10) e carica di falli la difesa avversaria. Sarà questo il canovaccio dell'ultima frazione, con le ospiti precisissime ai liberi (11/12, per un totale 22/25) e il Fila che, a dispetto degli sforzi e nonostante segni di fatto un canestro in più dal campo (24 a 23), paga le peggiori percentuali e non riesce mai a colmare il gap. Finisce 62-73, si interrompe dopo due gare la serie positiva delle giallonere che ora si preparano alla difficile trasferta di Ragusa.

Il tabellino di Fila San Martino di Lupari; Allianz GEAS Sesto San Giovanni 62 - 73 (18-19, 25-39, 46-53, 62-73)

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 18 (7/11, 0/4), Tau NE, Verona NE, Milazzo* 17 (1/6, 5/6), Ianezic, Ferraro NE, Pastrello 7 (2/5, 1/2), Russo* 4 (2/6, 0/3), Kaczmarczyk* 7 (3/7, 0/1), Arado 2 (0/0, 0/0), Diakhoumpa NE, Dedic* 7 (2/6, 1/6) Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 31 7+24 (Dedic 9) - Assist: 12 (Milazzo 4) - Palle Recuperate: 6 (Washington 3) - Palle Perse: 15 (Dedic 5) - Cinque Falli: Kaczmarczyk

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto* 17 (2/6, 1/3), Moore* 8 (4/6 da 2), Begic* 17 (5/13, 0/3), Gorini 8 (2/5, 1/2), Holmes* 9 (2/3, 1/2), Bestagno NE, Tava, Trucco 9 (3/5, 1/3), Panzera* 5 (1/2 da 3), Ramon NE Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 18/38 - Tiri da 3: 5/16 - Tiri Liberi: 22/25 - Rimbalzi: 41 8+33 (Moore 11) - Assist: 12 (Gorini 4) - Palle Recuperate: 8 (Panzera 4) - Palle Perse: 15 (Holmes 4) Arbitri: Terranova F., Perocco A., Consonni C.