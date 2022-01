Serie A1 femminile, il Fila San Martino di Lupari apre il 2022 contro l'Akronos Moncalieri

Il Fila San Martino di Lupari ci prova di nuovo. Dopo che domenica scorsa il ritorno sul parquet è saltato all'ultimo, le Lupe sono ancora una volta pronte a inaugurare il loro girone di ritorno di Serie A1, ed il 2022, e a lasciarsi alle spalle una sosta forzata che dura ormai dallo scorso 26 dicembre.

Il prossimo appuntamento è un anticipo del 18° turno: la sfida sul campo dell'Akronos Moncalieri si giocherà infatti venerdì sera alle 20.30.

Anche la formazione piemontese, al suo primo anno in A1, lo scorso weekend non è scesa in campo, ma in questo 2022 ha già giocato quattro gare, tutte con avversarie complicate, la Reyer Venezia, la Passalacqua Ragusa, Le Mura Lucca ed il Famila Schio.

Undicesima in classifica e a caccia di punti salvezza, la squadra di coach Terzolo ha nella play brasiliana Taina De Paixao la propria top scorer con oltre 13 punti a gara, seguita dalla croata Lea Miletic. C'è stato in corsa un cambio di straniera, con l'arrivo di Maya Ruzickova, esperta lunga slovacca con una lunga carriera in Italia, soprattutto a Lucca e Venezia. Ex dell'incontro è invece Sara Toffolo, 6 punti a gara fin qui per la giocatrice che fino allo scorso anno vestiva giallonero.

All'andata, a San Martino di Lupari, nel giorno di Halloween, le Lupe si sono imposte per 66-50 in quello che è stato il primo confronto in A1 fra queste due squadre. Avanti sin dalle prime battute, le ragazze di Serventi hanno prima allungato per poi resistere al tentativo di rientro delle avversarie nell'ultima frazione.

Alla vigilia del match, ha parlato anche di questo ai microfoni di Lupebasket Tv la playmaker Ilaria Milazzo, ecco il video della sua intervista